Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

Теперь этот овощ стал самым дорогим среди всех позиций борщевого набора.

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В Украине резко подорожал популярный овощ/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какой овощ рекордно подорожал в Украине

Сколько теперь придется за него платить украинцам

В Украине рекордно выросла цена на белокочанную капусту. Стоимость этого продукта на рынках и в магазинах на этой неделе выше на 15% по сравнению с концом прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики портала EastFruit. Отмечается, что украинские производители продают капусту по цене 34-40 грн за килограмм. Таким образом этот овощ снова стал самым дорогим среди всех позиций борщевого набора.

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Аналитики отметили, что до конца января многие производители распродали большую часть запасов капусты. Также на рынке уже почти не осталось овощей среднего и низкого качества.

"Учитывая стремительное снижение запасов капусты в хозяйствах, фермеры начали сдерживать продажи качественных овощей. Это привело к очередному скачку цен на текущей неделе", - отмечается в публикации.

Цены на белокочанную капусту в Украине сейчас в среднем в 3,7 раза выше, чем были в такой же период прошлого года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что цены на популярный овощ достигли апогея. В Украине наблюдается тенденция к снижению цены на тепличные огурцы, несмотря на ограниченное предложение этой продукции в местных хозяйствах. В то же время они остаются большими, чем в прошлом году.

Также ранее сообщалось, что цены бьют рекорды - сразу несколько продуктов в Украине стали дороже. По данным аналитиков EastFruit, после короткого периода стабильности выросли отпускные цены на картофель, достигнув 26 гривен за килограмм вместо 23.

Напомним, в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг. Большинство основных продуктов из рациона украинцев ожидает существенное подорожание в 2025 году. Например, гречка может стоить 55-60 гривен за килограмм, а цена на хлеб "взлетит" на несколько процентов.

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