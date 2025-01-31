РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

Информацию об оккупации Новоандреевки в Генштабе ВСУ не комментировали.

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ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Новоандреевка, вероятно, оккупирована

ВСУ восстановили позиции возле поселка Удачное

Российские оккупационные войска захватили село Новоандреевка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState в ночь на 31 января.

"Враг оккупировал Новоандреевку", — говорится в сообщении.

видео дня

Как видно на карте DeepState, Новоандреевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Новоандреевка на карте / deepstatemap

В то же время в DeepState отметили, что Силы обороны восстановили позиции возле поселка Удачное Покровского района Донецкой области.

Удачное на карте / deepstatemap

Тем временем, по данным аналитиков, враг продвинулся в Нелиповке, Котлино и возле Шевченко.

В свою очередь, Генштаб ВСУ подтвердил атаки ВС РФ возле Удачного. В последней сводке сообщалось о том, что враг атаковал украинские позиции в районе этого населенного пункта. В то же время информацию об оккупации Новоандреевки в Генштабе ВСУ не комментировали.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 29 января сообщил аналитический проект Deep State.

Как сообщал Главред, Минобороны страны-агрессора РФ уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что ВСУ может потерять юг Донецкой области. Он отметил, что ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки создает угрозу для потери юга Донецкой области.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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