РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах – DeepState

В вечерней сводке Генштаба ВСУ об оккупации Великой Новоселки информации нет.

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Великая Новоселка захвачена военными РФ, сообщили в Deep State / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap.live

Кратко:

Враг оккупировал Великую Новоселку

Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов

Российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 29 января сообщил аналитический проект Deep State.

"Враг оккупировал Великую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки", - говорится в сообщении.

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В вечерней сводке Генштаба ВСУ об оккупации Великой Новоселки информации нет. Сообщается лишь, что с начала суток 28 января произошло 174 боевых столкновения.

Великая Новоселка на карте Deep State / deepstatemap.live

Чем важна Великая Новоселка для ВСУ Великая Новосёлка (укр. Велика Новосілка; ранее Большой Янисоль) — посёлок городского типа в Волновахском районе Донецкой области Украины. Административный центр Великоновосёлковской поселковой общины, пишет Википедия. Населенный пункт практически полностью разрушен обстрелами в ходе вторжения России на Украину. К декабрю 2024 года из довоенного населения в посёлке остались около 5% жителей. Великая Новосёлка является важным для снабжения ВСУ населённым пунктом. Его оккупация российскими военными может отрицательно повлиять на возможности Украины держать фронт на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Бои за Великую Новоселку - последние новости

26 января российские СМИ распространили информацию, что их войска якобы захватили Великую Новоселку.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако пока не идет речь об оккупации поселка - там продолжаются бои.

Как ранее сообщал Главред, боец с позывным "Мучный" сообщил об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что Великая Новоселка фактически потеряла свое значение как оборонительный опорный пункт.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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