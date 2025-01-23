Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

Россияне имеют преимущество в живой силе, существует риск окружения украинских военных в районе населенного пункта Великая Новоселка, отметили в ВСУ.

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Существует угроза оперативного окружения украинских войск / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

Великая Новоселка может оказаться в оперативном окружении

РФ регулярно проводит ротации на этом направлении

Командование проводит мероприятия по усилению Сил обороны Украины в районе Великой Новоселки

На Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки существует угроза оперативного окружения украинских войск. Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Полного окружения там нет. Есть риск оперативного окружения, но проводятся усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль", - сообщил Трегубов. видео дня

Трегубов отметил, что ключевой сложностью являются географические особенности Великой Новоселки, в частности река, которая ограничивает возможности для маневра. По его словам, сейчас прорабатываются планы для преодоления этих препятствий.

Он также подчеркнул, что на этом направлении, как и на многих других, российские войска имеют численное преимущество, в частности в живой силе.

Спикер добавил, что враг регулярно проводит ротации, пополняя свои силы. Хотя российский ресурс уже не столь велик, как раньше, они начали экономить его, особенно на Покровском направлении. Впрочем, это не свидетельствует о критической нехватке ресурсов у российской армии.

"Это означает, что они сейчас не "купаются" в лишнем ресурсе", - сказал Трегубов.

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" официально уточнили ситуацию по населенному пункту Великая Новоселка.

Командование регулярно информирует общество о ходе оборонительной операции в пределах операционной зоны, придерживаясь принципов объективности. В то же время учитывается, что враг тщательно анализирует информацию из открытых источников, используя ее для корректировки своих наступательных действий.

"Силы обороны Украины ведут изнурительные бои с превосходящим противником на соответствующих позициях и рубежах. Действия воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений", - говорится в сообщении.

В "Хортице" отметили, что проводятся мероприятия по усилению подразделений, обеспечению их необходимыми ресурсами для ведения боев, а также укреплению флангов. Разработаны планы действий на случай обострения ситуации и различных сценариев ее развития.

"Ведение боевых действий сопровождается информационными операциями. На фоне тяжелых боев, потерь в личном составе, безумной динамики войны, противник усиливает свое психологическое воздействие как непосредственно на личный состав на передовых позициях, так и на украинское общество в целом", - указывают военные.

В то же время указано, что российская пропаганда направлена на расшатывание общественных настроений, создание дезориентации и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны. Цель врага - снизить устойчивость украинских защитников, одновременно способствуя реализации своих наступательных операций. Россия активно использует информацию как оружие, маскируя ее под различные источники.

"Воины Сил обороны Украины ведут тяжелые бои и защищают каждую позицию. Просим соблюдать информационную гигиену, внимательно оценивать ситуацию и продолжать поддерживать свои Вооруженные Силы. На них держится жизнь государства", - резюмировали в ОСУВ "Хортица".

Бои за Великую Новоселку - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные продолжают тяжелые бои с российскими оккупантами за поселок Великая Новоселка в Донецкой области. Риска окружения пока нет, хотя возможны разные сценарии, сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

Политический эксперт Андрей Смолий, ссылаясь на карту DeepState, отмечает, что Украина в ближайшее время может потерять этот поселок, поскольку он находится почти в окружении.

Боец с позывным "Мучный" сообщил об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он подчеркнул, что бои за поселок уже начались, и отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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