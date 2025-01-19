РФ выбрала новую цель: в разведке Британии назвали направления продвижение врага

В центральной части Донецкой области российские войска оказывали все большее давление.

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ВСУ дают отпор оккупантам РФ / коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, 56 ОМБр

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РФ оказывает давление на населенный пункт Великая Новоселка

Продвижение РФ идет после захвата Угледара и Курахово

Российские войска в центральной части Донецкой области усиливают давление на Великую Новоселку, сообщили в британской разведке.

В центральной части Донецкой области российские войска оказывали все большее давление на населенный пункт Великая Новоселка, говорится в обзоре, опубликованном в социальной сети Х, Министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии.

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"В течение января 2025 года российские войска продвинулись на север, чтобы захватить деревни Нескучное и Времевка — последняя расположена непосредственно к западу от города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Великая Новоселка находилась на линии фронта с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину.

"Россия потерпела неудачу в попытках захватить город летом 2022 года, а Украина отбросила российские войска на юг в 2023 году. Продвижение России по этому направлению началось после того, как она захватила другие города на востоке — в частности, Угледар в октябре 2024 года и Курахово в начале января 2025 года", - добавили в британский разведке.

/ @DefenceHQ

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Ранее сообщалось о том, что начались бои за важный населенный пункт. Оккупанты оказывают психологическое давление, но украинские воины продолжают отражать их атаки.

Напомним, ранее стало известно о главной задаче ВСУ на фронте. Луганская область, которая крайне важна для захватчиков, не оккупирована полностью.

Как сообщал Главред, ранее появилась информация о том, что войска РФ готовят штурм Великой Новоселки. Враг попытается атаковать населенный пункт с юга и юго-запада. Поселок с осени прошлого года в полуокружении.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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