Россияне ежедневно продвигаются: Братчук заявил о главной задаче ВСУ на фронте

Ключевые тезисы Братчука:
- У россиян есть определенные продвижения ежедневно на разных направлениях
- Для освобождения наших территорий должны быть соответствующие условия
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что сегодня главная задача - это стабилизировать линию фронта, а затем уже говорить об освобождении временно оккупированных территорий Украины.
Сергей Братчук также отметил, что у россиян есть определенные продвижения ежедневно. Однако нет достижения врагом всех целей, которые он ставил перед собой. В частности, Луганская область, которая крайне важна для захватчиков, не оккупирована полностью. Под контролем Украины есть часть территории, которую защищают и с начала полномасштабного вторжения, и с 2014 года наши подразделения.
В Кремле постоянно заявляют, что полуостров Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области - это якобы "регионы России". Такими сообщениями страна-агрессор пытается перевести внимание международного сообщества, говорится в материале 24 канала.
"Поэтому для нас сегодня главное - стабилизировать линию фронта, а потом уже говорить об освобождении наших территорий. Этих задач с нас никто не снимает. Но линия фронта стабилизирована, имеем накопление соответствующего ресурса - соответственно подготовленные войска для того, чтобы реагировать на ту основную компоненту 2025 года в наступательных действиях России", - подчеркнул спикер.
Также речь идет о том, что личный состав российской армии и авиацию. Это два фактора, которые максимально влияют на поле боя. Поэтому для освобождения наших территорий должны быть соответствующие условия, которые будут созданы в любом случае.
"Но для этого нужно напрячься всему обществу. Потому что любые разговоры сегодня о так называемых переговорах, которых еще никто не начинал, которых нет, раскалывают общество, негативно влияют на людей, которые находятся в тылу, на часть войска. Эти разговоры надо прекратить", - подчеркнул Братчук.
Он добавил, что враг никуда не исчез. Он залез на территорию Донецкой области, поэтому там надо максимально остановить и уничтожить оккупантов, чтобы идти вперед.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ уничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление. Во время допроса российские оккупанты признались в том, что взяли в плен украинских военных, после чего их командир роты по рации приказал казнить бойцов ТРО.
На Покровском направлении россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях". Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий отметил, что враг с других направлений снимает подразделения, чтобы перебросить их на Покровское направление. Также противник активно использует погодные условия для прорыва оккупантов на фронте.
Российские оккупанты могут прорваться к границе с Днепропетровщиной. Согласно информации DeepState известно, что над Великой Новоселкой, последним крупнейшим пунктом на Времовском направлении, нависла угроза окружения украинских военных. также известно о попытках врага взять этот населенный пункт в кольцо.
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