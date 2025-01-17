ВСУ уничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление - ССО

Украинские военные не оставили безнаказанным ужасное преступление оккупантов, которые казнили бойцов ТРО.

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Пленные уже дают показания относительно совершенного военного преступления / Колаж: Главред, фото: иллюстративное, facebook.com/usofcom/

Что сообщили в ССО:

Украинские военные спланировали операцию по уничтожению военных преступников РФ

Часть оккупантов ликвидировали, а других взяли в плен

На днях военнослужащие страны-агрессора России на одном из направлений расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых накануне взяли в плен.

Оккупанты думали, что это преступление останется безнаказанным для них, однако одно из подразделений Сил специальных операций спланировал операцию по ликвидации этой группы противника и возвращению тел украинских военных. Об этом сообщили в ССО.

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"Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен. Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады", - говорится в сообщении.

Во время допроса оккупанты признались в том, что взяли в плен украинских военных, после чего их командир роты по рации приказал казнить бойцов ТРО. Услышав это украинские защитники попытались убежать, но по ним открыли огонь.

"Сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый". Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца", - сообщили в ССО.

Украинские бойцы отмечают, что казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции, поэтому для каждого, кто совершает военное преступление против Украины, будет заслуженное наказание.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в ВСУ сообщали, что армия страны-агрессора России уничтожила некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Покровск / Инфографика: Главред

А также аналитики DeepState, как писал Главред, сообщали, что российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о селах Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенных к югу от Покровска.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что ситуация на поле боя характеризуется тяжелыми боями. В то же время врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта.

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Что такое Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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