Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ уничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление - ССО

Анна Косик
17 января 2025, 15:16
297
Украинские военные не оставили безнаказанным ужасное преступление оккупантов, которые казнили бойцов ТРО.
ССО, ВСУ
Пленные уже дают показания относительно совершенного военного преступления / Колаж: Главред, фото: иллюстративное, facebook.com/usofcom/

Что сообщили в ССО:

  • Украинские военные спланировали операцию по уничтожению военных преступников РФ
  • Часть оккупантов ликвидировали, а других взяли в плен

На днях военнослужащие страны-агрессора России на одном из направлений расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых накануне взяли в плен.

Оккупанты думали, что это преступление останется безнаказанным для них, однако одно из подразделений Сил специальных операций спланировал операцию по ликвидации этой группы противника и возвращению тел украинских военных. Об этом сообщили в ССО.

видео дня

"Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен. Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады", - говорится в сообщении.

Во время допроса оккупанты признались в том, что взяли в плен украинских военных, после чего их командир роты по рации приказал казнить бойцов ТРО. Услышав это украинские защитники попытались убежать, но по ним открыли огонь.

"Сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый". Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца", - сообщили в ССО.

Украинские бойцы отмечают, что казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции, поэтому для каждого, кто совершает военное преступление против Украины, будет заслуженное наказание.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в ВСУ сообщали, что армия страны-агрессора России уничтожила некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

А также аналитики DeepState, как писал Главред, сообщали, что российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о селах Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенных к югу от Покровска.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что ситуация на поле боя характеризуется тяжелыми боями. В то же время врагу не удается достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта.

Другие новости с фронта:

Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска Силы специальных операций военные преступления России Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином – СМИ

Трамп провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином – СМИ

16:18Мир
Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине

Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине

16:15Украина
НАТО бьет тревогу: РФ хочет увеличить армию на 1,5 млн солдат до конца 2026 года

НАТО бьет тревогу: РФ хочет увеличить армию на 1,5 млн солдат до конца 2026 года

16:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

$31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

$31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

Кто из мужчин левша: только гений догадается за 5 секунд

Кто из мужчин левша: только гений догадается за 5 секунд

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

Последние новости

16:28

Когда в Украине могут вырасти тарифы на свет: в Минэнерго дали четкий ответ

16:18

Трамп провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином – СМИ

16:15

Тайные инвестиции: США рассекретили важную информацию о войне в Украине

16:13

НАТО бьет тревогу: РФ хочет увеличить армию на 1,5 млн солдат до конца 2026 года

16:06

В молотом кофе могут быть тараканы: насколько опасен напиток с насекомым

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
16:04

Шольц рассказал о разговорах с Трампом и сделал прогноз по помощи Украине от США

16:03

Надо найти 3 отличия за 12 секунд: только люди со "зрением орла" смогут справиться

15:30

Украина могла выиграть войну до 2025 года: какая ошибка Байдена помешала этому

15:16

ВСУ уничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление - ССО

Реклама
15:14

Что будет, если есть бананы каждый день: насколько калорийный фрукт

15:12

Дети ждут сестру: Кристина Решетник показала округлившийся животик

15:10

Заход россиян с Курщины в Сумскую область: в ВСУ сделали важное заявление

14:52

Что делать если тормозит телефон: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

14:45

Ольга Cумская рассказала о домогательствах коллег-мужчин

14:45

"Когда увидели погибшую маму, была истерика": в Кривом Роге женщину убило обломкамиФотоВидео

14:43

Грязи больше не будет: средство для чистки плитки в ванной - стоит копейки

14:19

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

14:14

4 погибших, 3 тяжелораненых, здания в дыму: РФ нанесла удар по Кривому РогуФото

13:59

Где хамелеон: только люди со "зрением охотника" найдут его за 7 секунд

13:54

Не НАТО: депутат сказал, какими могут быть гарантии безопасности УкраиныВидео

Реклама
13:28

"Украина уже не существует": Орбан сделал заявление о создании отношений с РФ

13:26

У Трампа есть козырь на переговорах с Путиным: на Западе раскрыли детали

13:10

"Круто": кто стал десятой финалисткой нацотбора на "Евровидение 2025"

13:07

"Могут попытаться сделать": Байден признался, что был готов к покушению в Киеве

12:42

В Украине скоро ударит +20 градусов: синоптик назвала дату

12:30

Как правильно отваривать замороженные пельмени: бросать в кипяток или нет

12:26

Выжать до копейки: как США заставит РФ заплатить за восстановление Украины - WSJ

12:21

"Поджог": Тина Кароль восхитила своим видом в соблазнительном наряде

12:20

Ситуация "аховая": генерал-майор сказал, что ждет экономику РФ в 2025 годуВидео

12:12

Путин признался сам: Байден рассказал, чего больше всего боится диктаторВидео

12:11

У Путина разразились заявлением по переговорам с Украиной

12:05

Украину накрывает антициклон: в каких областях ударит +10 градусов

11:42

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Собакам - разочарования, Тиграм - проблемы

11:24

Успешное поражение цели: ВСУ уничтожили важную технику РФ в Белгородской области

11:14

Как быстро успокоить собаку: дрессировщик раскрыл секрет

11:12

Гривню отвяжут от доллара: что будет с курсом и стоит ли скупать валюту

11:08

Рост цен на хлеб в 2025 году: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам

11:03

Война будет дольше: Всемирный банк сделал негативный прогноз по экономике Украины

10:50

Команда Трампа публично высмеяла Мишель Обаму: в чем причина

10:34

Шторм сильно затягивается: Украина под атакой мощной магнитной бури

Реклама
10:33

Чем отличается рафинированное масло от нерафинированного: на каком нельзя жарить

10:25

До чего же он вкусный: салат, который сметают всегда первым - рецептВидео

10:13

Тест для самых наблюдательных: найдите газету в парке за 5 секунд

10:05

Чего Украине ждать от Трампа: нардеп оценил перспективуВидео

10:00

"РФ просто не выдержит": Запад заинтересован в победе Украины - генерал-майор СБУВидео

09:44

Имеют преимущество: оккупанты разрушили часть позиций ВСУ под Покровском

09:32

Шарм и харизма: топ-5 самых красивых мужчин по знакам зодиака

09:08

Самая эффективная: диетологи определили диету №1 в 2025 году

09:07

Россияне взбунтовались против путинистки Лолиты Милявской - что произошло

08:44

Официально: Нетаньяху подтвердил подписание соглашения Израиля с ХАМАС

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять