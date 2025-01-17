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Имеют преимущество: оккупанты разрушили часть позиций ВСУ под Покровском

Мария Николишин
17 января 2025, 09:44
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В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.
Имеют преимущество: оккупанты разрушили часть позиций ВСУ под Покровском
Бои под Покровском / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты уничтожили некоторые позиции ВСУ на Покровском направлении
  • ВСУ не допускают попыток врага развить наступление
  • Армия РФ осуществила неудачную попытку применения авто- и мототехники

Армия страны-агрессора России уничтожила некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения. Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что на Покровском направлении украинские воины противостоят численному превосходству врага и не допускают его попыток развить наступление.

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За последние сутки оккупанты проводили наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. В Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке на Покровском направлении продолжаются бои.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - подчеркнули в ОСУВ "Хортица".

В ведомстве также добавили, что на соседних Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал в Часовом Яру, Торецке и в районах Ступочек и Белой Горы. В направлении Леонидовки для проникновения в боевые порядки ВСУ враг совершил неудачную попытку применения авто- и мототехники.

"Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено", - отметили в Силах обороны.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области. По данным аналитиков, российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенные к югу от Покровска.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что пока об окружении Покровска речь не идет, ведь врагу удалось подойти к городу только с одного направления.

Генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что для российского диктатора Владимира Путина Покровск приобрел значение стратегического уровня. Перед началом переговорного процесса Путин хочет показать, что он фактически захватил Покровск.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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