Покровск все ближе: армия РФ оккупировала еще три населенных пункта - DeepState

Российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново и продвинулись возле шести населенных пунктов.

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Армия РФ оккупировала три села к югу от Покровска / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Главред

Кратко:

Армия РФ оккупировала три села

Оккупанты продвинулись возле шести населенных пунктов

Российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области. Об этом в ночь на 17 января сообщил аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенные к югу от Покровска.

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Кроме того, враг продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, во Времеевке и Часовом Яру.

Ясеново и Славянка на карте / deepstatemap

Песчаное на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, 16 января в DeepState сообщили, что армия РФ оккупировала село Нескучное Великоновоселковской поселковой громады в Донецкой области и продвинулась возле семи населенных пунктов в Донецкой области.

Российские оккупационные войска захватили село Янтарное Покровского района Донецкой области. Об этом в ночь на 15 января сообщили аналитики DeepState.

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. По данным DeepState, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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