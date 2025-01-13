Россияне продвинулись возле 8 населенных пунктов Донецкой области – Deep State

По данным Генштаба, с начала суток 12 января произошло 124 боевых столкновения.

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Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

У РФ есть продвижения на фронте

За сутки произошло 124 боевых столкновения

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 13 января сообщил аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

видео дня

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что всего с начала суток 12 января произошло 124 боевых столкновения.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боеприкосновений вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону ВСУ недалеко от населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасиловка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное. На Мирноград и Покровск враг сбрасывал КАБы.

Ситуация на фронте - послдение новости

Российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаясь обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Как сообщил представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов, россияне избегают лобовых атак, выбирая маршрут через малые населенные пункты, преимущественно к югу от городов.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны Украины обнаруживают и уничтожают российских штурмовиков, которые проникли в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении фронта.

Как сообщал Главред, бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.

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