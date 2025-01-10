Хуже с каждым днем: армия РФ уже за пару километров от Покровска - что происходит

Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

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Армия РФ интенсивно обстреливает Покровск / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, Суспільне

Кратко:

Ситуация в Покровске ухудшается

В городе уничтожена почти вся инфраструктура

Оккупанты усилили обстрелы

Бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена. Об этом рассказал руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, ситуация в городе остается сложной и ухудшается каждый день.

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"До окрестностей города остается где-то пару километров. Скажем так — до ближайшей точки окрестности. В принципе у нас ситуация с опасностью ухудшается каждый день. Речь идет об обстрелах. Интенсивность и количество каждый день растет", — рассказал Добряк в эфире национального телемарафона.

Глава ГВА заявил, что оккупанты используют FPV-дроны, артиллерию, минометы и КАБы для ударов по Покровску.

"Что касается критической инфраструктуры, то почти вся уничтожена до основания. Кое-где у нас работают точки раздачи воды и несколько теплопунктов. Но энергетики нет, газоснабжения нет, большого водоснабжения нет и, конечно, теплоснабжения нет", — отметил Добряк.

При этом в городе до сих пор остаются около семи тысяч человек. Детей среди них нет.

Покровск - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

С конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения. Об этом 9 января рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области "в клещи".

Тем временем майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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