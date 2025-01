Армия РФ хочет окружить Покровск: в ISW раскрыли планы оккупантов

Главное:

С конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление к востоку от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

По сообщениям российских военкоров, оккупанты усилили наступательные операции с 29 декабря, но аналитики ISW начали отслеживать сообщения о возобновлении российской активности в этом районе еще 27 числа.

ISW пишет, что недавние российские наступления в районе Воздвиженки и Елизаветовки, а также заявления о том, что российские силы продвигаются дальше на север в направлении в Водяного-Другого и Барановки, указывает, что войска РФ могут формировать выступ, который они намерены использовать для окружения Покровска с северо-востока.

Ранее в ISW оценивали, что войскам РФ придется предпринять значительные и быстрые продвижения в направлении Новоэкономического (северо-восток от Покровска) или в направлении Мирнограда (восток от Покровска) и в него, если россияне намерены в ближайшие будущем окружить Покровск как с северо-востока, так и с юго-запада.

Аналитики пишут, что российское военное командование может оценить, что продвижение через поля и небольшие поселения вдоль линии Воздвиженка-Елизаветовка-Мирное-Разино будет более легким путем продвижения, чем попытка прорвался через более городские и хорошо защищенные поселения населенных пунктов Новоэкономическое и Мирноград, которые ближе к Покровску.

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что в Покровске Донецкой области не идут городские бои, но российские войска пытаются обойти город.

Капитан Нацгвардии Виталий Литвин уточнил, что россияне пытаются обойти Покровск с направлений Песчаного и Николаевки, враг улучшил там свое тактическое положение. При этом ВСУ прилагают все усилия, чтобы не позволить оккупантам захватить город.

Как сообщал Главред, аналитики ISW сообщили, что российские захватчики, вероятно, смещают внимание с охвата Покровска на наступление в сторону админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.