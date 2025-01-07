Новый максимум: в британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте

Декабрь 2024 года стал "самым дорогим" для российских оккупационных войск по уровню общих и ежедневных потерь, отметили в разведке Британии.

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В Британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Потери РФ в декабре стали самыми большими с начала войны

Среднесуточные потери войск РФ в декабре становятся рекордными в течение 5 месяцев подряд

Российская армия понесла рекордные потери в декабре, что стало наибольшим показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Как отмечает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, эти потери вызваны преимущественно пехотными атаками и в ближайшее время не уменьшатся. Об этом сообщается в соцсети X.

По данным украинского Генштаба, общие потери российских военных (убитые и раненые) в 2024 году достигли рекордных 429 660 человек, что значительно превышает почти 253 тысячи за 2023 год. Всего с начала войны эти потери превысили 790 тысяч.

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В обзоре разведки отмечается, что наибольшие потери Россия понесла в декабре. По оценкам Украины в декабре 2024 года 48 670 российских военных были убиты или ранены. Ноябрь стал вторым по уровню потерь с более 45 тысячами погибших и раненых.

"Декабрь - уже шестой месяц подряд, когда ежемесячные потери российских сил растут", - отметили в Минобороны Великобритании.

По информации британской разведки, в декабре 2024 года российские войска понесли рекордные ежедневные потери с начала войны. Средний показатель потерь составил 1570 человек, что является самым высоким уровнем за пять месяцев подряд. В частности, 19 декабря были зафиксированы рекордные потери российских войск за один день - 2200 человек.

"Россия, скорее всего, продолжит нести высокие потери в январе 2025 года из-за продолжающихся атак пехоты на нескольких направлениях", - отмечают в Минобороны Британии.

Новости Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 января аналитики DeepState сообщили о якобы оккупации российской армией населенного пункта Лозовая в Харьковской области, однако эта информация официально не подтвердилась. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что "данные с места противоречивы".

На Кураховском направлении российские войска применяют тактику полного разрушения. По словам Трегубова, враг пытается уничтожить все здания в Курахово, которые могут служить укрытием для ВСУ.

В то же время украинские Силы обороны достигли новых тактических успехов в Курской области РФ, о чем сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Геолокационные данные, обнародованные 5 и 6 января, свидетельствуют о продвижении украинских войск в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и Новосотницкого, расположенных к северо-востоку от Суджи.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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