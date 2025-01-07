Поможет дальнобойное оружие: эксперт назвал лучший способ противодействия дронам РФ

Основные тезисы Храпчинского:
- Самый лучший способ противодействовать атакам дронов - бить по производственным мощностям РФ
- Такие удары лишат Россию возможности масштабировать производство
Самым эффективным способом, которым Украина может противодействовать ударам дронами - это бить дальнобойным оружием по производственным мощностям страны-агрессора России.
Таким образом можно лишить РФ возможности масштабировать производство. Такое мнение высказал заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью Главреду.
"Но самый лучший способ противодействия РФ - это использование дальнобойного оружия, которое будет уничтожать ее производственные мощности и центры, где хранится конструкторская документация и эталонные образцы. Это важно, потому что лишит РФ возможности масштабировать производство", - отметил Храпчинский.
Уничтожение вражеских ресурсов - это один из способов противодействовать ударам РФ по Украине дронами.
"Должны также учитывать активное сотрудничество РФ с Беларусью, которая может производить определенные элементы электроники. Поэтому задач много, но, кроме санкций, самый эффективный инструмент - это уничтожение вражеских ресурсов", - добавил эксперт.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ терроризирует Украину сотнями ракет и дронов. Запад недостаточно давит на врага, чтобы прекратить российский террор гражданского населения Украины.
Напомним, в ночь на 6 января РФ атаковала Украину ракетами и 128-ю БпЛА - стало известно, сколько целей сбила ПВО. В результате российской атаки были повреждены здания в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, сообщили Воздушные силы Украины.
Также ранее сообщалось, что оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне - есть погибший и раненые. Россияне ударили с беспилотника по общественному транспорту в Корабельном районе.
Читайте также:
- Ударит весенняя температура: в каких областях Украины будет +14 градусов
- РФ прибегает к хитрости, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт
- Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутных войск ВСУ отреагировал на ситуацию
Кто такой Анатолий Храпчинский?
Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред