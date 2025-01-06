Оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне: есть погибший и раненые

Вы узнаете:
- Сколько человек пострадала во время атаки
- В каком районе произошла атака
В понедельник, 6 января, около 17.00 российские военные атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона, предварительно, один человек погиб, еще девять – ранены. Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Александр Прокудин.
Он опубликовал снимки с места атаки. На них видна кровь в салоне автобуса, разбитые стекла.
Россияне ударили из беспилотника по общественному транспорту в Корабельном районе, отметил в Facebook начальник ГВА Роман Мрочко.
"Попали в автобус, осуществлявший перевозку пассажиров на третьем маршруте", – написал он.
Смотрите видео удара по маршрутке в Херсоне
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что расстояние от линии фронта до центральной части Купянска уменьшилось до 2 километров.
Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко заявил, что армия страны-агрессора России пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться к Купянску в Харьковской области.
Кроме того, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска зашли в городскую застройку Курахово. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника.
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