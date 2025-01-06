Оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне: есть погибший и раненые

Россияне ударили из беспилотника по общественному транспорту в Корабельном районе.

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Оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне / коллаж: Главред, фото: скрин TK Херсонської МВА

Вы узнаете:

Сколько человек пострадала во время атаки

В каком районе произошла атака

В понедельник, 6 января, около 17.00 российские военные атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона, предварительно, один человек погиб, еще девять – ранены. Об этом в Telegram проинформировал глава ОВА Александр Прокудин.

Он опубликовал снимки с места атаки. На них видна кровь в салоне автобуса, разбитые стекла.

видео дня

Россияне ударили из беспилотника по общественному транспорту в Корабельном районе, отметил в Facebook начальник ГВА Роман Мрочко.

"Попали в автобус, осуществлявший перевозку пассажиров на третьем маршруте", – написал он.

Удар по маршрутке в Херсоне / скрин

Смотрите видео удара по маршрутке в Херсоне

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что расстояние от линии фронта до центральной части Купянска уменьшилось до 2 километров.

Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко заявил, что армия страны-агрессора России пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться к Купянску в Харьковской области.

Кроме того, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российские войска зашли в городскую застройку Курахово. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника.

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