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Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности

Мария Николишин
26 декабря 2024, 10:37
1700
ВСУ отражают попытки российских оккупантов продвинуться на Харьковском направлении.
Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности
Россияне хотят захватить Купянск / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты пытаются пересечь реку Волчья
  • Также россияне хотят взять Купянск, чтобы окружить ВСУ
  • Ситуация на Харьковском направлении сложная, но контролируемая

Армия страны-агрессора России пытается пересечь реку Волчья, чтобы продвинуться к Купянску в Харьковской области. Об этом заявил начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александр Даниленко в эфире "КИЕВ24".

По его словам, россияне хотят взять Купянск, чтобы зайти с тыла и окружить группировку украинских Вооруженных сил.

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Он добавил, что ситуация на Харьковском направлении сложная, но контролируемая.

"Все штурмовые действия, происходящие в Волчанске и окрестностях, направлены, чтобы пересечь реку Волчья. Этого им (россиянам, - ред.) позволить нельзя. Во-первых, это создаст предпосылки для создания так называемой буферной зоны. Также (оккупанты - ред.) хотят создать предпосылки для продвижения на Купянск - зайти с тыла и окружить нашу группировку войск, которая защищает Купянск. Мы противодействуем этим попыткам", - подчеркнул Даниленко.

Он также подчеркнул, что украинские Силы обороны отражают попытки российских оккупантов продвинуться на Харьковском направлении. Впрочем, ситуация под контролем.

Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, военный журналист Богдан Мирошников сообщал, что российская армия оккупировала почти половину поселка Двуречная на Купянском направлении в Харьковской области.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на Херсонском направлении ежедневно фиксируют от пяти до семи попыток штурма. В то же время российские войска продолжают обстреливать Херсон и населенные пункты вдоль Днепра.

Кроме того, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что войска страны-агрессора России пытаются прорваться в Покровск, что в Донецкой области с целью окружения группировки ВСУ там.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что
Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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