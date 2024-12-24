50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до конца войны - Чернышев

Алексей Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.

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Чернышев считает, что 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину / коллаж: Главред, фото: Олексій Чернишов / Facebook, УНИАН

Основные тезисы Чернышева:

Уехавшие мужчины запуганы возможной мобилизацией в Украине

Будет создано Агентство национального единства

До 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышев, сообщает Интерфакс-Украина.

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так, как оно есть", - сказал Чернышев на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. видео дня

По его словам, в этой связи в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за рубежом должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами. Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.

В частности, при ведомстве будет создано Агентство национального единства, а дальше оно откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будут созданы "Хабы единства".

Также Чернышев сообщил, что Миннацединства будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве, а также специальной цифровой платформы Unity App.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он подчеркнул, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

Кроме того, в связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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