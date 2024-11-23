Некоторые отсрочки от мобилизации теряют силу 28 февраля - постановление Кабмина

28 февраля 2025 года утратят силу все отсрочки от мобилизации, выданные Минэкономики и через "Дію".

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Кабмин внедряет новый порядок бронирования от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, telegraf.com.ua, freepik.com

Вкратце:

Уже 28 февраля некоторые отсрочки от мобилизации не будут действительными

Минимальная зарплата на предприятии должна быть не менее 20 тыс. грн

Работник обязан обновить данные и не находиться в розыске

В связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина под № 1332, принятое 22 ноября 2024 года.

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Для бронирования теперь зарплата на предприятии теперь должна быть не ниже 20 тысяч гривен, а сотрудник должен уточнить свои данные и не находиться в списке разыскиваемых лиц.

Бронирование в Украине / Инфографика: Главред

"Установить, что:

1) отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным решениями Министерства экономики до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 г;

2) отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 г.", - отмечается в тексте постановления украинского правительства.

Однако важным нюансом является то, что отсрочки от Минэкономики могут прекратить свое действие и раньше, чем после 28 февраля 2025 года, если:

истек срок ее действия;

предприятие, учреждение, организация, где работает забронированный, больше не занимается производством товаров, выполнением работ и предоставлением услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятие, учреждение или организация потеряла статус критически важного. В том случае, когда забронировано должностное лицо из госоргана или местного самоуправления, его бронь может потерять силу до 28 февраля 2025 года, если данное лицо больше там не работает, или же ликвидирован данный орган управления.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как отмечал Главред, заместитель министра экономики Виталий Кондратьев анонсировал, что украинцев ждут новые правила бронирования. Он пояснил, что с 1 декабря Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак прокомментировал мобилизацию аспирантов и объяснил, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году. По его словам, этот вопрос будет решаться Министерством образования и науки и Кабинетом Министров.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также анонсировал новые правила бронирования с 1 декабря. По его словам, электронный формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.

Другие новости о мобилизации в Украине:

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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