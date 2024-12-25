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РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

Руслана Заклинская
25 декабря 2024, 19:10
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Штурмы РФ на Херсонщине носят характер "разведки боем", направленной на выявление украинских огневых позиций и особенностей обороны, рассказал Владислав Волошин.
РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон
Россия проводит разведку боем на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго, 22 отдельная механизированная бригада

Главное:

  • Российские войска проводят разведку боем
  • Признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра пока нет
  • На Херсонском направлении ежедневно фиксируют 5-7 попыток штурма

Российские войска на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако пока признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Прошедшие сутки были довольно неспокойными в нашей операционной зоне. Враг продолжает артиллерийские обстрелы, и увеличивает их примерно на треть. То есть, если было 250-300, то уже - до 370. Кроме того, противник увеличил количество ударов дронами-камикадзе", - рассказал он.

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На Херсонском направлении ежедневно фиксируют от пяти до семи попыток штурма. В то же время российские войска продолжают обстреливать Херсон и населенные пункты вдоль Днепра. Удары наносят беспилотниками, управляемыми авиабомбами и неуправляемыми ракетами.

Комментируя возможность наступления оккупантов на Херсон, спикер пояснил, что для этого врагу необходимо форсировать водную преграду - Днепр.

"Чтобы ее форсировать, необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть почти невозможно. Сейчас наша разведка не видит достаточно наступательных сил", - пояснил Волошин.

По его словам, ежедневные штурмы оккупантов на правом берегу Днепра больше напоминают "поисковые действия". Обычно это небольшие группы из пяти-семи человек, которые на двух-трех лодках пытаются высадиться в островной зоне, в частности на острове Казацкий.

"Они пытаются выбить оттуда наших защитников. Почти вся эта островная зона Днепра под огневым контролем Сил обороны Украины. Поэтому успехов враг не имеет, и те разведывательно-поисковые действия больше напоминают разведку боем, чтобы выявить наши огневые средства, особенности нашей обороны, где и какие стоят препятствия, заграждения, огневые средства", - рассказал Волошин.

Россияне активизировались на Херсонщине - что известно

Напомним, Россия готовится активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Наступление на Херсон якобы уже одобрено, операцию возглавит командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский. Планируется привлечение до 4 000 военных, в частности 61-й бригады морской пехоты и 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Оккупанты пытаются форсировать Днепр на Херсонщине, но шансы на успех минимальны. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный ширина реки возле Антоновского моста достигает километра, а продвижение под плотным огнем артиллерии и стрелкового оружия является чрезвычайно сложным.

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты пытаются закрепиться на островах или правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и позиций ВСУ.

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Что известно о деоккупации Херсона?

Деоккупация города завершила блестящую Херсонскую наступательную операцию, в результате которой подразделения Сил обороны Украины продвинулись на расстояние до 40 километров, освободили территорию площадью до 5700 км2 и освободили до 211 населенных пунктов, включая областной центр - город Херсон.

Наступление на Херсонском направлении было начато 29 августа 2022 года накануне Харьковской наступательной операции, пишет АрмияИнформ.

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