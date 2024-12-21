Взять Херсон до 20 января: Путин мог отдать жестокий приказ для торгов - эксперт

Сейчас будут направлены концентрированные усилия для наступления на город, деоккупированный Украиной в 2022 году.

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Владимир Путин хочет захватить Херсон до инаугурации Трампа / минобороны РФ, скрин

О чем сказал Белковский:

Россия хочет взять Херсон для будущих торгов с Трампом

Экономика не способна выдерживать нагрузку, поэтому Путин хочет перемирия

Приказ восстановить контроль над Херсоном мог быть связан с намерениями президента РФ Владимира Путина достичь символической победы до инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Такое мнение предположил российский политтехнолог Станислав Белковский на своей Телеграм-странице.

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"Кремль, (...) готовится к инаугурации Трампа. Что надо сделать до 20 января 2025 года? Взять Херсон. Чтобы показать, что вся Херсонская область под РФ-пятой. На это сейчас будут направлены концентрированные усилия", - написал он.

В то же время Станислав Белковский в разговоре с Марком Фейгиным на YouTube-канале ФЕЙГИН LIVE отметил, что Владимир Путин неожиданно оказался в ловушке, которой стремился избежать.

Путин надеялся, что Запад окажется в ситуации, подобной той, в которой был Советский Союз в 1980-х годах, когда США инициировали новую гонку вооружений. Тогда СССР не выдержал экономического давления, а Америка смогла избежать последствий, наблюдая, как советская экономика разрушается.

Сегодняшняя война с Украиной показывает, что российская экономика способна выдерживать нагрузку лишь до определенного момента. Осознавая это, Кремль заинтересован в перемирии, понимая, что "пересидеть" Запад не удастся.

"Кремлю понятно, и Путин даже не собирается отрицать, что экономический запас прочности Запада неизмеримо больше, поэтому Россия заинтересована в скорейшем мире", - отметил аналитик.

Россия убеждена, что Запад не стремится к перемирию, а наоборот - затягивает конфликт, чтобы ослабить РФ. В ответ Кремль может прийти к выводу, что самый эффективный путь к миру - это эскалация.

"Милитаризация Запада экономически невыгодна, но запас прочности у совокупных сил США и Европы все-таки больше, - подчеркнул Белковский, - И вот когда западные избиратели поймут, что прямое военное столкновение с РФ - это реальность, а не пропагандистская утопия, они сразу потребуют от своих правителей помириться с Россией на условиях, более или менее приемлемых для Кремля", - считает эксперт.

По мнению Белковского, предпосылки для мирных переговоров объективно существуют, даже несмотря на то, что обе стороны это отрицают и твердо настаивают на своих позициях.

Повторное наступление РФ на Херсон - что известно

Как сообщал Главред, 20 декабря Россия устроила адский обстрел Херсона. Глава областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что враг выпустил около 1000 снарядов за 40 минут по городу.

Тот факт, что войска РФ активизировались на Херсонском направлении подтвердил и президент Зеленский. К счастью, Силы обороны отбили вражеские атаки.

Впоследствии в РФ началась истерика из-за провального наступления на Херсон. Оккупанты признали сильные потери армии РФ во время штурмов берега и жаловались на неразумные решения и неподготовленность командования агрессоров.

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Кто такой Станислав Белковский? Станислав Александрович Белковский (род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) - российский политтехнолог и политический советник, публицист, пишет Википедия. Основатель и бывший директор российского Института национальной стратегии (2004 - 2009) и Совета по национальной стратегии (2002 - 2004). В марте 2022 после начала полномасштабной российско-украинской войны покинул Россию, перебравшись в Израиль. Причиной отъезда назвал высокие риски для свободы и безопасности из-за собственных взглядов. 13 сентября 2023 года Министерство юстиции РФ признало его иностранным агентом.

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