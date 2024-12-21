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"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

Даяна Швец
21 декабря 2024, 12:13
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Германии необходимо закупить современное вооружение и материалы.
Писториус, Путин, армия Германии
В ФРГ заявили, что надо быть готовыми к войне с РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Что сказал министр Писториус:

  • Армия ФРГ должна быть способна вести войну
  • Необходимо ввести реформу долгового тормоза

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая армия должна быть готова к участию в войне.

В интервью медиагруппе Funke Media Group, которое цитирует Spiegel, Писториус отметил необходимость значительного увеличения оборонного бюджета.

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"С 2028 года нам нужен оборонный бюджет не менее 80 миллиардов, скорее всего, 90 миллиардов евро ежегодно, чтобы соответствовать требованиям, которые мы имеем в связи с ухудшением ситуации с безопасностью", - сказал Писториус.

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

"Если Путин нападет, мы должны быть в состоянии вести войну", - подчеркнул он.

Социал-демократ также выступил за реформу долгового тормоза, чтобы обеспечить финансирование многомиллиардных расходов.

При этом он отверг идею создания нового специального фонда для нужд Бундесвера, отметив: "Я не поддерживаю идею нового специального фонда".

"Если мы будем финансировать необходимые расходы на нашу оборону из обычного бюджета, это задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальное обеспечение и, таким образом, усилит экстремистские партии", - пояснил он.

Писториус добавил, что часть средств можно направить на закупку современного вооружения и материалов.

"Но мы не принимали бы во внимание долгосрочную эксплуатацию, ремонт или дополнительный персонал, потому что это не оплачивается из специального фонда", - пояснил он.

Вероятное нападение России на НАТО - что известно

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон в начале года предупредил мир о будущей угрозе из Москвы. По его словам, страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет.

Кроме этого, и разведка Германии также бьет тревогу из-за того, что РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы. Нападение России реально уже через 4-6 лет, а потенциальными целями может быть остров Шпицберген или страны Балтии.

В свою очередь французский генерал Бертран Тужу озвучил проблему в случае нападения РФ. Он пояснил, что из-за бюрократической волокиты НАТО будет сложно перебросить тяжелую технику на восточный фланг.

Больше важных новостей:

Кто такой Борис Писториус?

Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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