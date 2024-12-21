Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

Алексей Тесля
21 декабря 2024, 11:43
180
Андрей Коваленко напомнил о Казанском пороховом заводе - одном из ключевых предприятий российского ВПК.
Казань
В Казани прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Целью мог быть Казанский пороховой завод
  • Казань должна стать столицей независимого Татарстана

Промышленный объект в Казани (Татарстан, РФ) был атакован неизвестным беспилотным летательным аппаратом, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Россияне пишут о попадании БПЛА в промышленный объект в Казани", - написал Коваленко в Тelegram.

видео дня

Он отметил, что в городе существует Казанский пороховой завод, являющийся одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии РФ.

"Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие. В общем, Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможно", - написал Коваленко.

Руководитель ЦПД также отметил, что Казань "должна быть столицей независимой Республики Татарстан", частью ЕС и НАТО, но "вместо этого Татарстан теряет время в нелепом образовании под названием Россия, и Казань страдает из-за этого".

"Движуха от Путина для Казани, подумайте лучше о независимости. У вас все получится", - добавил Коваленко.

Как известно, ранее российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". По его словам, если вокруг все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно. Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Взрывы в Казани 21 декабря - последние новости по теме

Пресс-служба главы Татарстана сообщила о восьми атаках БПЛА на объекты в республике, один из них на промышленное предприятие. При этом утверждается, что погибших и пострадавших нет.

Как сообщал Главред, в Казани, где один из беспилотников врезался в 37-этажный элитный жилой дом. В сети появилось видео: дрон попадает в верхние этажи здания, вызывая взрыв и пожар. По данным мониторинговых каналов, это произошло из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Больше новостей:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Казань Татарстан Андрей Коваленко атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

12:37Украина
"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

12:13Мир
"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

11:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

"Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

Последние новости

12:43

Удар баллистикой по Киеву: в Defence Express раскрыли причину и цели РФ

12:37

Указами "полетели головы": Зеленский уволил Кислицу и многих послов Украины

12:16

Фанатка Данилко забеременела после концерта Верки Сердючки: "Делает чудеса"

12:13

"Если Путин нападет": в Германии сделали тревожное заявление о безопасности страны

11:44

Чего боится черная плесень: как убрать заразу со стен раз и навсегда

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
11:43

"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

11:39

Чем отличаются 2 девушки: только "настоящие детективы" найдут ответ за 25 секунд

11:34

Берлин не будет стоять в стороне: может ли армия НАТО появиться в Украине - Писториус

10:38

Попали в онкоцентр и дом: РФ запустила по Украине 113 дронов и ракету - какие последствияФото

Реклама
10:09

Бой закончился, не начавшись: в РФ истерика из-за провального наступления на Херсон

10:00

Готовит россиян к сворачиванию "СВО" и стремится к смягчению санкций: Клочок - о "прямой линии" Путина

09:40

Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удачаВидео

09:08

Украина впервые провела атаку исключительно роботизированными системами: в ISW раскрыли детали

09:04

РФ атакуют дроны: два БПЛА врезались в 37-этажный дом - где еще взрывы

07:59

Украине передадут $1,1 миллиарда: МВФ одобрил новый транш - детали

06:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти гусеницу

06:18

Степень психической неадекватности Путина растет из года в годмнение

05:58

Гороскоп на завтра 22 декабря: Львам - исполнение желаний, Рыбам - финансовый успех

05:33

Советская экономия: почему в СССР делали стены из стеклоблоков

05:00

Какой сегодня праздник 21 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

Реклама
04:00

Зачем опытные водители зимой заливают спирт в бак авто: интересный лайфхак

03:30

"Дощ падає" или "дощ іде" - как правильно говорить: ответ удивит многихВидео

03:00

Как выбрать шапку для сауны: какой материал лучше, как ухаживать за ней

02:30

"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника ПутинаВидео

02:11

Трамп встретится с Путиным: в США раскрыли детали и назвали цели

01:30

Наталья Могилевская рассказала, как спасает детей от "звездной болезни"

00:41

"Это абсурд": в Раде объяснили, почему нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18-ти

00:37

Войска РФ атаковали Харьков и область: три прилета за вечер, подробности и кадрыФото

00:35

"Папины крылья": Козловский похвастался очаровашкой-сыном в вышиванке

00:26

Пятна исчезнут за 3 минуты: эксперт рассказала, как избавиться от налета на унитазе

00:01

Мощнейшая магнитная буря накрыла страну: Украину "трусит" почти 7-балльный шторм

20 декабря, пятница
23:26

Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали

22:53

РФ атаковала жилые многоэтажки в Харькове и Запорожье: среди раненых - детиФотоВидео

22:02

Войска РФ активизировались на Херсонском направлении: Зеленский раскрыл детали

21:52

"Красиво и чувственно": Анна Сагайдачная впервые показала отца второго ребенка

21:44

Шеф-повар поделился идеальным рецептом печеного картофеля на Рождество

21:32

Снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 18 лет: в Раде поставили точку

20:38

Шольц "собрался" поехать в Москву с "мирной миссией": СМИ узнали детали

20:37

"Сильно не бей": Зеленский поговорил с Усиком перед боем и пошутил о Storm ShadowВидео

20:29

Украинцам за границей упростили жизнь: МИД запускает систему "е-Консул"

Реклама
19:35

Украину накроет похолодание: где температура воздуха опустится до -5

19:22

1000 снарядов за 40 минут: Россия устроила адский обстрел Херсона - ОВАФото

19:16

Суббота перед Рождеством Христовым: что категорически нельзя делать 21 декабря

19:16

Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

19:10

Война всем надоела?мнение

19:01

Ультиматум для режима Путина: в МИД сделали заявление о переговорах с Россией

19:00

Как удалить стойкий жир из форм для выпечки: результат мгновенный

18:50

"Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве

18:34

90 тысяч "штыков" с танками, ПВО и авиацией: СМИ о сценарии миротворцев в Украине

18:23

Доллар внезапно начал падать: как изменился курс валют

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять