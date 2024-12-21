"Движуха" в Казани: в ЦПД назвали цели, которые могли атаковать дроны

Андрей Коваленко напомнил о Казанском пороховом заводе - одном из ключевых предприятий российского ВПК.

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В Казани прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Целью мог быть Казанский пороховой завод

Казань должна стать столицей независимого Татарстана

Промышленный объект в Казани (Татарстан, РФ) был атакован неизвестным беспилотным летательным аппаратом, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Россияне пишут о попадании БПЛА в промышленный объект в Казани", - написал Коваленко в Тelegram.

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Он отметил, что в городе существует Казанский пороховой завод, являющийся одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве взрывчатых веществ, ракетных топлив и других компонентов, критически важных для армии РФ.

"Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие. В общем, Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого серийное производство боеприпасов было бы невозможно", - написал Коваленко.

Руководитель ЦПД также отметил, что Казань "должна быть столицей независимой Республики Татарстан", частью ЕС и НАТО, но "вместо этого Татарстан теряет время в нелепом образовании под названием Россия, и Казань страдает из-за этого".

"Движуха от Путина для Казани, подумайте лучше о независимости. У вас все получится", - добавил Коваленко.

Как известно, ранее российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". По его словам, если вокруг все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно. Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции по итогам 2024 года.

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Пресс-служба главы Татарстана сообщила о восьми атаках БПЛА на объекты в республике, один из них на промышленное предприятие. При этом утверждается, что погибших и пострадавших нет.

Как сообщал Главред, в Казани, где один из беспилотников врезался в 37-этажный элитный жилой дом. В сети появилось видео: дрон попадает в верхние этажи здания, вызывая взрыв и пожар. По данным мониторинговых каналов, это произошло из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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