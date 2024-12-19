Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктатор

Алёна Воронина
19 декабря 2024, 12:46обновлено 19 декабря, 13:36
294
По словам диктатора, когда все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно, а когда начинается "движуха", то становится страшно.
Российские военные, Владимир Путин
Путин назвал войну в Украине "движухой"/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Кратко:

  • Путин назвал войну в Украине "движухой"
  • Он отметил, что когда вокруг все спокойно и размеренно, россиянам становится скучно

Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". По его словам, если вокруг все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно. Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Российская пропагандистская журналистка спросила у Путина, как России якобы "удается держаться на плаву и продолжать развиваться" в условиях, когда в мире происходит ряд конфликтов и "мировая экономика находится в сложной ситуации".

видео дня

"Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска - и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят - то нам страшно, ужас", - сказал Путин.

При этом он попытался всех убедить, якобы у страны-агрессора России все в порядке с экономикой, несмотря на санкции и другие ограничения, которые нанесли удар по РФ после того, как Россия начала широкомасштабную преступную войну против Украины.

"С экономикой в целом в России у нас ситуация нормальная, устойчивая, развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки влияния на нас", - пробормотал Путин.

Владимир Путин
Владимир Путин/ скрин

Смотрите видео со словами Путина о "движухе":

Какая ситуация с экономикой РФ на самом деле

Напомним, ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в интервью Главреду, что на самом деле в стране-агрессоре России сложная экономическая ситуация.

"Руководитель российского Центробанка Набиуллина уже даже не намеками, а прямо говорит о сложной экономической ситуации и сложном состоянии государственных финансов России. У них из двух фондов один исчерпан полностью, второй - более чем на 50%. Запаса финансовой прочности у России все меньше и меньше", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что сегодня российская экономика держится исключительно за счет огромных вливаний государственных денег в военно-промышленный комплекс. Во всех остальных сферах ситуация плачевная, особенно после того, как российский Центробанк поднял учетную ставку до 21%, а это означает кредитные ставки на уровне 27-30%.

"Для промышленности это означает, что о прибыльности можно забыть. Все больше даже крупных российских предприятий заявляют о приближении банкротства. Если Россия будет вести войну такой интенсивности, что и сейчас, будут стремительно сокращаться ее возможности финансировать войну. Так воевать она сможет еще разве что полгода", - добавил председатель Комитета экономистов Украины.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Reuters отмечали, что армию КНДР "разносят" на Курщине - убиты 100 и ранены около 1000 северокорейских военных. Солдаты КНДР не знают особенностей открытой местности, где идут боевые действия.

Также, как сообщал Главред, РФ хочет открыть путь на Херсон - оккупанты штурмуют острова в устье Днепра. Контроль над островами Казацкий и Круглик в устье Днепра даст оккупантам доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

Напомним, Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ. Украинские защитники поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Андрей Новак Владимир Путин
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

13:29Синоптик
Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктатор

Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктатор

12:46Мир
Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

11:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многих

Зачем бросать фольгу в бачок унитаза: ответ удивит многих

Какая разница между черными и зелеными оливками: ответ удивит многих

Какая разница между черными и зелеными оливками: ответ удивит многих

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Последние новости

13:42

Встреча с Трампом, угрозы "Орешником" и дуэль: Путин дал циничную конференцию

13:32

"Пришли в этот мир": Глинская стала мамой двойняшек и показала беременность

13:29

Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

12:46

"Он хитрый": эксперт объяснил, возможен ли ядерный удар - что задумал Лукашенко

12:46

Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктаторВидео

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
12:30

Как правильно ухаживать за цикламеном в горшке: принесет успех и счастье в дом

12:23

Чем убрать черную плесень с силикона: очень простой, но рабочий способВидео

12:09

Грозит срок: стало известно, сможет ли семья Яниса Тиммы доказать вину Седоковой

11:48

Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

Реклама
11:41

"Для Путина это пощечина": Эйдман сказал, на что способна Россия в 2025 годуВидео

11:36

Как убрать нагар с газовых конфорок: легкий и очень эффективный способВидео

11:20

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

11:04

В Париже насмерть сбили российскую телеведущую

11:00

Единственный на всю область: Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ

10:52

РФ хочет открыть путь на Херсон: оккупанты штурмуют острова в устье Днепра - Forbes

10:34

Убиты 100 и ранены около 1000: армию КНДР "разносят" на Курщине - Reuters

10:15

"Лучше всего - большая армия": Зеленский ответил на прихоть Путина уменьшить численность ВСУ

10:08

Как отмыть сковороду от старого жира снаружи: очень хороший способВидео

09:48

"Дети остаются с мужем": Камалия рассказала о судьбе ее детей

09:43

Внести Курщину в состав Украины: эксперт озвучил интересный вариант переговоров с РФ

Реклама
09:19

Погода на Рождество в Украине: будет ли снег и мороз

08:28

Британские войска могут отправить в Украину: цели назвал министр Британии

08:19

"Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице

08:19

Британия объявила пакет военной помощи Украине на $286 млн: что в него войдет

08:10

Почему режим Путина уязвим и что с ним будет?мнение

07:40

"Море взрывов было": РФ атаковали дроны, горит НПЗ в Ростовской области

07:02

Армия РФ оккупировала Трудовое и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

06:10

Одесса и февраль 2022: почему оккупантам не удалось войти в город?мнение

05:46

Гороскоп Таро 2025 для Водолеев: названы самые удачные и турбулентные месяцыВидео

05:30

Ребус для тех, у кого великолепная смекалка: надо за 6 секунд найти вора

05:00

Какой сегодня праздник 19 декабря 2024 года: как отвадить бедность из дома

04:38

Гороскоп на завтра 20 декабря: Тельцам - внезапная прибыль, Ракам - большое везение

04:00

Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый годВидео

03:31

Надо найти мышь за 8 секунд: справится только человек с "глазами охотника"

02:30

Как правильно париться в сауне новичку - что взять с собой

01:47

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

01:00

Лев, пантера или одуванчик: что вы видите на картинке первым - тест на характер

00:28

Большой город частично обесточен: враг атаковал ракетами Кривой Рог - детали

18 декабря, среда
23:56

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

23:53

Миротворческие силы в Украине: Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

Реклама
22:55

В переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай, но есть нюанс - Салливан

22:46

Проверку не прошел: Зеленский поручил уволить генерала Ткачука после визита во Львов

22:17

Зеленский прибыл в Брюссель: о чем будут говорить лидеры стран ЕС и НАТО

22:12

Путин пытается передать сигнал Трампу: Коваленко предупредил о планах Кремля

22:01

Наталья Могилевская сбросила 15 килограмм - как она теперь выглядит

21:32

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

21:28

"На войне такое происходит": у Трампа отреагировали на убийство генерала в Москве

21:13

Как прочистить раковину на кухне: способ, который придет на выручкуВидео

21:05

Украинский балерун-предатель, рыдающий за Путиным, бежит из России

20:59

В США заявили, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам - детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять