Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктатор

По словам диктатора, когда все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно, а когда начинается "движуха", то становится страшно.

https://glavred.info/world/kogda-vse-spokoyno-nam-stanovitsya-skuchno-putin-nazval-voynu-v-ukraine-dvizhuhoy-10623623.html Ссылка скопирована

Путин назвал войну в Украине "движухой"/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Кратко:

Путин назвал войну в Украине "движухой"

Он отметил, что когда вокруг все спокойно и размеренно, россиянам становится скучно

Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". По его словам, если вокруг все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно. Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Российская пропагандистская журналистка спросила у Путина, как России якобы "удается держаться на плаву и продолжать развиваться" в условиях, когда в мире происходит ряд конфликтов и "мировая экономика находится в сложной ситуации".

видео дня

"Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска - и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят - то нам страшно, ужас", - сказал Путин.

При этом он попытался всех убедить, якобы у страны-агрессора России все в порядке с экономикой, несмотря на санкции и другие ограничения, которые нанесли удар по РФ после того, как Россия начала широкомасштабную преступную войну против Украины.

"С экономикой в целом в России у нас ситуация нормальная, устойчивая, развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки влияния на нас", - пробормотал Путин.

Владимир Путин/ скрин

Смотрите видео со словами Путина о "движухе":

Какая ситуация с экономикой РФ на самом деле

Напомним, ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в интервью Главреду, что на самом деле в стране-агрессоре России сложная экономическая ситуация.

"Руководитель российского Центробанка Набиуллина уже даже не намеками, а прямо говорит о сложной экономической ситуации и сложном состоянии государственных финансов России. У них из двух фондов один исчерпан полностью, второй - более чем на 50%. Запаса финансовой прочности у России все меньше и меньше", - отметил Новак.

Он подчеркнул, что сегодня российская экономика держится исключительно за счет огромных вливаний государственных денег в военно-промышленный комплекс. Во всех остальных сферах ситуация плачевная, особенно после того, как российский Центробанк поднял учетную ставку до 21%, а это означает кредитные ставки на уровне 27-30%.

"Для промышленности это означает, что о прибыльности можно забыть. Все больше даже крупных российских предприятий заявляют о приближении банкротства. Если Россия будет вести войну такой интенсивности, что и сейчас, будут стремительно сокращаться ее возможности финансировать войну. Так воевать она сможет еще разве что полгода", - добавил председатель Комитета экономистов Украины.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Reuters отмечали, что армию КНДР "разносят" на Курщине - убиты 100 и ранены около 1000 северокорейских военных. Солдаты КНДР не знают особенностей открытой местности, где идут боевые действия.

Также, как сообщал Главред, РФ хочет открыть путь на Херсон - оккупанты штурмуют острова в устье Днепра. Контроль над островами Казацкий и Круглик в устье Днепра даст оккупантам доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

Напомним, Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ. Украинские защитники поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред