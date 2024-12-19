Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктатор

Кратко:
- Путин назвал войну в Украине "движухой"
- Он отметил, что когда вокруг все спокойно и размеренно, россиянам становится скучно
Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". По его словам, если вокруг все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно. Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции по итогам 2024 года.
Российская пропагандистская журналистка спросила у Путина, как России якобы "удается держаться на плаву и продолжать развиваться" в условиях, когда в мире происходит ряд конфликтов и "мировая экономика находится в сложной ситуации".
"Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется "движухи". Как только начинается "движуха", все свистит у виска - и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят - то нам страшно, ужас", - сказал Путин.
При этом он попытался всех убедить, якобы у страны-агрессора России все в порядке с экономикой, несмотря на санкции и другие ограничения, которые нанесли удар по РФ после того, как Россия начала широкомасштабную преступную войну против Украины.
"С экономикой в целом в России у нас ситуация нормальная, устойчивая, развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки влияния на нас", - пробормотал Путин.
Смотрите видео со словами Путина о "движухе":
Какая ситуация с экономикой РФ на самом деле
Напомним, ранее глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в интервью Главреду, что на самом деле в стране-агрессоре России сложная экономическая ситуация.
"Руководитель российского Центробанка Набиуллина уже даже не намеками, а прямо говорит о сложной экономической ситуации и сложном состоянии государственных финансов России. У них из двух фондов один исчерпан полностью, второй - более чем на 50%. Запаса финансовой прочности у России все меньше и меньше", - отметил Новак.
Он подчеркнул, что сегодня российская экономика держится исключительно за счет огромных вливаний государственных денег в военно-промышленный комплекс. Во всех остальных сферах ситуация плачевная, особенно после того, как российский Центробанк поднял учетную ставку до 21%, а это означает кредитные ставки на уровне 27-30%.
"Для промышленности это означает, что о прибыльности можно забыть. Все больше даже крупных российских предприятий заявляют о приближении банкротства. Если Россия будет вести войну такой интенсивности, что и сейчас, будут стремительно сокращаться ее возможности финансировать войну. Так воевать она сможет еще разве что полгода", - добавил председатель Комитета экономистов Украины.
Война в Украине - последние новости
Ранее в Reuters отмечали, что армию КНДР "разносят" на Курщине - убиты 100 и ранены около 1000 северокорейских военных. Солдаты КНДР не знают особенностей открытой местности, где идут боевые действия.
Также, как сообщал Главред, РФ хочет открыть путь на Херсон - оккупанты штурмуют острова в устье Днепра. Контроль над островами Казацкий и Круглик в устье Днепра даст оккупантам доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.
Напомним, Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ. Украинские защитники поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.
Читайте также:
- "Лучше всего - большая армия": Зеленский ответил на прихоть Путина уменьшить численность ВСУ
- Единственный на всю область: Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ
- Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред