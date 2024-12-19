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"Лучше всего - большая армия": Зеленский ответил на прихоть Путина уменьшить численность ВСУ

Алёна Воронина
19 декабря 2024, 10:15
1196
Украина рассматривает разные типы гарантий. Но этого всего недостаточно, чтобы говорить, что РФ не придет снова, сказал Зеленский. Поэтому нельзя сокращать ВСУ.
ВСУ, Зеленский
Зеленский ответил на прихоть Путина уменьшить численность ВСУ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Украина не согласится на сокращение численности своих вооруженных сил
  • Лучший вариант для Украины - это иметь сильную и большую армию

Украина не согласится сократить численность своих вооруженных сил, даже если она получит приглашение в НАТО. А без приглашения в Альянс любое уменьшение армии вообще недопустимо.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Брюсселе в ночь на четверг, 19 декабря, сообщает "Европейская правда".

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Говоря о возможных мирных гарантиях безопасности в рамках мирных договоренностей, украинский президент напомнил, что лучшей гарантией для Украины было бы ее членство в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что именно поэтому Украина сейчас продолжает работать над получением приглашения к вступлению.

В то же время он подчеркнул, что наше государство рассматривает все возможные типы гарантий, в частности "санкционные и финансовые".

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет (с войной - ред.) снова", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украина не имеет права соглашаться на сокращение вооруженных сил.

"Лучшее (из вариантов гарантий - ред.) - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", - заявил президент Украины.

Также Зеленский отметил, что частью гарантий безопасности должна быть сильная экономика, в том числе финансирование бюджетного дефицита нашего государства во время войны. Он отметил, что Украина в этом вопросе имеет успех, и отметил, что Киев знает, как закрывать дефицит в 2025 году.

Визит Зеленского в Брюссель - последние новости

Ранее Главред сообщал, что 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Он анонсировал встречи с европейскими лидерами. Глава государства сообщил, что на этот визит запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, Президентом Евросовета и Президентом Еврокомиссии, будут представители Британии и других стран.

Также стало известно, о чем будут говорить лидеры стран ЕС и НАТО во время визита Зеленского в Брюссель. Появились подробности визита Владимира Зеленского в Брюссель.

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