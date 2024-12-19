"Лучше всего - большая армия": Зеленский ответил на прихоть Путина уменьшить численность ВСУ

Кратко:
- Украина не согласится на сокращение численности своих вооруженных сил
- Лучший вариант для Украины - это иметь сильную и большую армию
Украина не согласится сократить численность своих вооруженных сил, даже если она получит приглашение в НАТО. А без приглашения в Альянс любое уменьшение армии вообще недопустимо.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Брюсселе в ночь на четверг, 19 декабря, сообщает "Европейская правда".
Говоря о возможных мирных гарантиях безопасности в рамках мирных договоренностей, украинский президент напомнил, что лучшей гарантией для Украины было бы ее членство в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что именно поэтому Украина сейчас продолжает работать над получением приглашения к вступлению.
В то же время он подчеркнул, что наше государство рассматривает все возможные типы гарантий, в частности "санкционные и финансовые".
"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет (с войной - ред.) снова", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что именно поэтому Украина не имеет права соглашаться на сокращение вооруженных сил.
"Лучшее (из вариантов гарантий - ред.) - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", - заявил президент Украины.
Также Зеленский отметил, что частью гарантий безопасности должна быть сильная экономика, в том числе финансирование бюджетного дефицита нашего государства во время войны. Он отметил, что Украина в этом вопросе имеет успех, и отметил, что Киев знает, как закрывать дефицит в 2025 году.
Визит Зеленского в Брюссель - последние новости
Ранее Главред сообщал, что 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Он анонсировал встречи с европейскими лидерами. Глава государства сообщил, что на этот визит запланированы встречи с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Генеральным секретарем НАТО, Президентом Евросовета и Президентом Еврокомиссии, будут представители Британии и других стран.
Также стало известно, о чем будут говорить лидеры стран ЕС и НАТО во время визита Зеленского в Брюссель. Появились подробности визита Владимира Зеленского в Брюссель.
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