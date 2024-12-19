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Британия объявила пакет военной помощи Украине на $286 млн: что в него войдет

Анна Ярославская
19 декабря 2024, 08:19
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Украина призвала союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатически перед потенциальными переговорами с Россией.
Великобритания, военная помощь
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 37 отдельная бригада морской пехоты

Кратко:

  • Британия объявила новый пакет военной помощи Украине
  • Стало известно, что в него войдет

Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).

Как сообщает Reuters, Украина призвала союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатически перед потенциальными переговорами со страной-агрессором Россией. Отмечается, что украинские войска истощены и находятся в меньшинстве вдоль линии фронта протяженностью 1170 км.

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Что войдет в новый пакет британской помощи

92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) из нового пакета помощи пойдут на средства для усиления Военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны.

68 млн фунтов стерлингов (около 85,5 млн долларов) потратят на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземные средства для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

26 млн фунтов стерлингов (около 32,7 млн долларов) Лондон направит на оказание поддержки и запасных частей для систем, ранее поставленных в Украину.

39 млн фунтов стерлингов (около 49 млн долларов) предназначены на предоставление более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Великобритания также заявила, что предложит Украине больше военных учений.

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи. Пакет оценивается в 500 млн долларов США.

Как сообщает The New York Times, администрация президента США Джо Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 млрд долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.

Напомним, в 2025 году оборонный бюджет США достигнет рекордной суммы в 895 миллиардов долларов, однако из финального варианта проекта закона изъято положение о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, посольство продолжает активно работать над сохранением этого механизма.

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