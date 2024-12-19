Британия объявила пакет военной помощи Украине на $286 млн: что в него войдет

Кратко:
- Британия объявила новый пакет военной помощи Украине
- Стало известно, что в него войдет
Великобритания заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).
Как сообщает Reuters, Украина призвала союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатически перед потенциальными переговорами со страной-агрессором Россией. Отмечается, что украинские войска истощены и находятся в меньшинстве вдоль линии фронта протяженностью 1170 км.
Что войдет в новый пакет британской помощи
92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) из нового пакета помощи пойдут на средства для усиления Военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны.
68 млн фунтов стерлингов (около 85,5 млн долларов) потратят на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземные средства для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
26 млн фунтов стерлингов (около 32,7 млн долларов) Лондон направит на оказание поддержки и запасных частей для систем, ранее поставленных в Украину.
39 млн фунтов стерлингов (около 49 млн долларов) предназначены на предоставление более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Великобритания также заявила, что предложит Украине больше военных учений.
Военная помощь Украине - последние новости
Как писал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новое оружие в рамках очередного пакета военной помощи. Пакет оценивается в 500 млн долларов США.
Как сообщает The New York Times, администрация президента США Джо Байдена вряд ли потратит все оставшиеся 5,6 млрд долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине.
Напомним, в 2025 году оборонный бюджет США достигнет рекордной суммы в 895 миллиардов долларов, однако из финального варианта проекта закона изъято положение о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, посольство продолжает активно работать над сохранением этого механизма.
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