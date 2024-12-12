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Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

Анна Косик
12 декабря 2024, 08:40
462
В Штатах планируют заложить рекордную сумму на оборонный бюджет, однако есть один нюанс.
Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год
Украинская сторона работает над сохранением положения о ленд-лизе / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Посольство Украины в США

Что сказала Маркарова:

  • В США планируют потратить 895 миллиардов на оборону в 2025 году
  • Положение о ленд-лизе для Украины убрали

В 2025 году оборонный бюджет США составит 895 миллиардов долларов, что является новым рекордом для Штатов. Однако из финальной версии проекта закона убрали положение о ленд-лизе для Киева.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook. По ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма.

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Также в этом году в документе не закладывают средства на Инициативу по поддержки безопасности Украины "Ukraine Security Assistance Initiative", поскольку финансирование на нее на 2025 год заложили еще в прошлогодний закон в размере 300 миллионов долларов.

Маркарова отметила, что документ содержит три основных положения относительно Украины. Первое касается продолжения запрета на использование любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины.

Второе положение предусматривает проработку возможности создания центра передового опыта по поддержке разработки и усовершенствования систем вооружения, который будет способствовать сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

Последнее из положений касается доклада о финансировании РФ актов международного терроризма. Указанный доклад должен быть нетайным, однако может содержать тайные приложения.

Помощь США Украине – что известно

Недавно министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора на сумму более 800 млн долларов.

Ранее также СМИ писали, что Белый дом при президентстве Джо Байдена разработал последнюю стратегию поддержки Украины, которая включает в себя оказание "лавины" военной помощи нашему государству, а также введение масштабных новых санкций против страны-агрессорки России.

Напомним, Главред писал, что США планируют передать всю помощь на сумму в 61 миллиард долларов, утвержденную Конгрессом США до конца срока действующего президента Джо Байдена.

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Кто такая Оксана Маркарова

Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист, пишет Википедия.

25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

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