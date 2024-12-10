США выделили Украине $20 миллиардов: впервые за кредит заплатит Россия

Кредит будет погашен за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

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Украина, США / УНИАН

В США приняли решение о выделении Украине кредита на сумму 20 миллиардов долларов. Кредит погасят за счет доходов от замороженных средств агрессора Российской Федерации. В Министерстве финансов Штатов считают, что эти денежные средства станут критически важной помощью Киеву в борьбе с российской агрессией.

Кредит для Украины за счет России

Во вторник, 10 декабря, на сайте Министерства финансов США появилась информация, согласно которой ведомство решило выделить Украине кредит на сумму 20 миллиардов долларов. Деньги выделяются в рамках утвержденной Большой семеркой программы помощи украинскому государству в размере 50 миллиардов долларов.

Причем кредит будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

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"Эти средства, оплаченные за счет непредвиденных доходов, полученных от собственных замороженных активов России, предоставят Украине критически важную поддержку в ее защите своей страны от неспровоцированной агрессивной войны", - сказала министр финансов США Джаннет Йеллен.

По словам главы американского Минфина, вся сумма – 50 миллиардов долларов – которые выделяются союзниками, поддержит сопротивление Украины. Нужно решительно усиливать санкции, чтобы помочь государству защитить свой суверенитет и добиться справедливого мира.

"50 миллиардов долларов, коллективно предоставленные "Большой семеркой" в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украине ресурсы, необходимые для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления. Вместе с американской помощью в обеспечении безопасности Украины и шагами, которые мы продолжим предпринимать для решительного ужесточения санкций в отношении России, это действие поможет Украине защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира. Прямо сейчас Путин вовлекает нашу коалицию в борьбу воли, рассчитывая на то, что мы устанем и в конечном итоге отступим. Но благодаря творческой политике и единству "Большой семерки" мы посылаем безошибочный сигнал решимости, заставляя Россию все больше нести расходы по ее незаконной войне, а не налогоплательщиков в нашей коалиции", - уточнила Йеллен.

Что будет с замороженными активами России

В ведомстве акцентировали внимание на том, что Москва не сможет распоряжаться своими западными активами до тех пор, пока не прекратит агрессию против Украины и не заплатит за причиненный ущерб.

Поддержка Украины важна для интересов США

Кроме того, в Минфине акцентировали внимание на том, что поддержка Украины жизненно важна для национальных интересов Америки.

"Падение Украины приведет к дальнейшей агрессии со стороны Путина и поставит под угрозу безопасность наших союзников по НАТО в Европе, которых мы обязаны защищать по договору. Успешная Украина продемонстрирует решимость Соединенных Штатов и наших партнеров защитить демократию от агрессии, защитить мировую экономику и укрепить нашу коллективную безопасность", - подчеркнули в Министерстве финансов.

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