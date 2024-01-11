300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

Вашингтон хочет согласовать передачу денег с союзниками из Большой семерки, в частности в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных активов РФ.

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Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН, скриншот

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

Авторами закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев являются конгрессмены Джим Риш и Шелдон Вайтхаус.

В меморандуме совета национальной безопасности Комитета Сената по международным отношениям (NSC) говорится, что законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины, пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из Большой семерки (G7), в частности в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных активов РФ.

"Вместе с нашими партнерами по G7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", – говорится в заявлении Госдепа США.

Отмечается также, что демократы и республиканцы в комитете расходятся в двух ключевых частях законопроекта. Предложенный закон требует от Байдена координации с Большой семеркой для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.

Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы страна-агрессор Россия не оспорила конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимы для конституционных вызовов.

Белый дом сначала неоднозначно отнесся к введению требования координации с G7, но впоследствии отметил необходимость действовать вместе с союзниками.

Передача российских активов Украине

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче российских конфискованных активов Украине. В течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Как писало издание Financial Times, западные союзники Украины хотят согласовать план конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. США предложили рабочим группам Большой семерки (G7) изучить пути, как это сделать. Никакие решения пока что не приняты.

Украина не сможет быстро получить прибыль от российских активов, которые попали под санкции Евросоюза. Несмотря на то, что принятие механизма передачи средств ожидалось уже в ближайшее время, прогресс в этом вопросе может быть остановлен из-за сомнений Франции, Германии и Бельгии.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфискация замороженных активов в пользу Украины станет болезненным ударом по России. По его словам, страны G7 должны принять нужное решение.

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