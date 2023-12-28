США предлагают согласовать план конфискации российских $300 млрд: в FT назвали дату

Ускорение работы над конфискацией российских активов для Украины подчеркивает ее растущую важность для Запада.

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США предлагают согласовать план конфискации российских $300 млрд − FT / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Западные союзники Украины хотят согласовать план конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. США предложили рабочим группам Большой семерки (G7) изучить пути, как это сделать. Никакие решения пока что не приняты. Об этом пишет Financial Times.

Ускорение работы над конфискацией российских активов для Украины подчеркивает ее растущую важность для Запада. Эту тему обсуждали в этом месяце как министры финансов G7, так и их заместители.

США, при поддержке Великобритании, Японии и Канады, предложили продолжить подготовительную работу, чтобы варианты были готовы к потенциальной встрече лидеров G7 ориентировочно 24 февраля.

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Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, будут изучать юридические вопросы, связанные с конфискацией; методы применения такой политики и смягчения рисков; а также варианты того, как лучше всего направить поддержку Украине.

В Германии, Франции, Италии и ЕС говорят о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решение.

В западных столицах рассматриваются различные варианты, начиная от прямой конфискации и расходования активов российского центрального банка, до получения доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для получения кредитов.

Financial Times отмечает, что ЕС пока не арестовывает сами российские активы, а изучает способы изъятия доходов, полученных финансовыми учреждениями, такими как Euroclear, где хранятся суверенные активы на сумму 191 млрд евро.

До сих пор Вашингтон публично не поддерживал арест российских активов. Но в этом году США в частном порядке распространили в рамках G7 дискуссионный документ, в котором предположили, что арест замороженных активов Москвы был бы законным как "контрмера, побуждающая Россию прекратить агрессию".

Европа, где находится большинство активов, настроена гораздо осторожнее. Она опасается возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России.

Италия, которая принимает председательство в G7 в 2024 году, является одной из тех, кто обеспокоен потенциальным возмездием своим компаниям, работающим в России.

Тем временем страна-агрессор Россия предупредила, что прекратит дипломатические отношения со США в ответ на любую конфискацию активов.

ЕС, Великобритания и Франция также подчеркнули, что эти деньги не будут легкодоступными и достаточными для покрытия потребностей Украины в восстановлении, и что арест активов не должен происходить за счет предоставления финансовой поддержки Киеву в 2024 году.

Передача российских активов Украине

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче российских конфискованных активов Украине. В течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Украина не сможет быстро получить прибыль от российских активов, которые попали под санкции Евросоюза. Несмотря на то, что принятие механизма передачи средств ожидалось уже в ближайшее время, прогресс в этом вопросе может быть остановлен из-за сомнений Франции, Германии и Бельгии.

Европейский союз готовит предложение обложить налогом прибыль от более чем 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка, чтобы помочь восстановлению Украины.

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