УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США предлагают согласовать план конфискации российских $300 млрд: в FT назвали дату

Анна Ярославская
28 декабря 2023, 11:51
Ускорение работы над конфискацией российских активов для Украины подчеркивает ее растущую важность для Запада.
Флаг РФ, доллар
США предлагают согласовать план конфискации российских $300 млрд − FT / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Западные союзники Украины хотят согласовать план конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ. США предложили рабочим группам Большой семерки (G7) изучить пути, как это сделать. Никакие решения пока что не приняты. Об этом пишет Financial Times.

Ускорение работы над конфискацией российских активов для Украины подчеркивает ее растущую важность для Запада. Эту тему обсуждали в этом месяце как министры финансов G7, так и их заместители.

США, при поддержке Великобритании, Японии и Канады, предложили продолжить подготовительную работу, чтобы варианты были готовы к потенциальной встрече лидеров G7 ориентировочно 24 февраля.

видео дня

Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, будут изучать юридические вопросы, связанные с конфискацией; методы применения такой политики и смягчения рисков; а также варианты того, как лучше всего направить поддержку Украине.

В Германии, Франции, Италии и ЕС говорят о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решение.

В западных столицах рассматриваются различные варианты, начиная от прямой конфискации и расходования активов российского центрального банка, до получения доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для получения кредитов.

Financial Times отмечает, что ЕС пока не арестовывает сами российские активы, а изучает способы изъятия доходов, полученных финансовыми учреждениями, такими как Euroclear, где хранятся суверенные активы на сумму 191 млрд евро.

До сих пор Вашингтон публично не поддерживал арест российских активов. Но в этом году США в частном порядке распространили в рамках G7 дискуссионный документ, в котором предположили, что арест замороженных активов Москвы был бы законным как "контрмера, побуждающая Россию прекратить агрессию".

Европа, где находится большинство активов, настроена гораздо осторожнее. Она опасается возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России.

Италия, которая принимает председательство в G7 в 2024 году, является одной из тех, кто обеспокоен потенциальным возмездием своим компаниям, работающим в России.

Тем временем страна-агрессор Россия предупредила, что прекратит дипломатические отношения со США в ответ на любую конфискацию активов.

ЕС, Великобритания и Франция также подчеркнули, что эти деньги не будут легкодоступными и достаточными для покрытия потребностей Украины в восстановлении, и что арест активов не должен происходить за счет предоставления финансовой поддержки Киеву в 2024 году.

Передача российских активов Украине

Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче российских конфискованных активов Украине. В течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Украина не сможет быстро получить прибыль от российских активов, которые попали под санкции Евросоюза. Несмотря на то, что принятие механизма передачи средств ожидалось уже в ближайшее время, прогресс в этом вопросе может быть остановлен из-за сомнений Франции, Германии и Бельгии.

Европейский союз готовит предложение обложить налогом прибыль от более чем 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка, чтобы помочь восстановлению Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз война в Украине новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ уничтожили БДК Новочеркасск: в разведке Британии узнали новые детали

ВСУ уничтожили БДК Новочеркасск: в разведке Британии узнали новые детали

13:27 Мир
Прогноз Жданова о войне в 2024-м: кровавый март, новый спонсор Украины и "черный лебедь" в РФ

Прогноз Жданова о войне в 2024-м: кровавый март, новый спонсор Украины и "черный лебедь" в РФ

13:00 Эксклюзивы
Били по скоплению людей: РФ ударила по центру Волчанска из РСЗО, есть жертвы

Били по скоплению людей: РФ ударила по центру Волчанска из РСЗО, есть жертвы

12:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:42

Простой трюк со шторами, позволяющий уменьшить счета за электроэнергию до 30%

13:29

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Собакам пора что-то менять, Козы - не молчите

13:27

ВСУ уничтожили БДК Новочеркасск: в разведке Британии узнали новые детали

13:18

Для украинцев поменяли законы: почему и как будет отпуска без зарплат

13:00

Прогноз Жданова о войне в 2024-м: кровавый март, новый спонсор Украины и "черный лебедь" в РФЭксклюзив

Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – СотникПутин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – Сотник
12:59

Били по скоплению людей: РФ ударила по центру Волчанска из РСЗО, есть жертвыФото

12:41

Ивлееву могут посадить на пять лет

12:33

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала романтические снимки с актером

12:31

"Они пострадают первыми": в России разразились угрозой в адрес Финляндии

Реклама
12:23

"У нас достаточно работы": в Нацполиции не хотят раздавать украинцам повестки

12:05

Счастью не будет предела: у 3 знаков зодиака в январе сбудется мечта

11:58

ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях

11:51

США предлагают согласовать план конфискации российских $300 млрд: в FT назвали дату

11:48

Закуска на Новый год 2024, которая улетает всегда первой: самый лучший рецептВидео

11:47

"Сразу на фронт": РФ ускоряет обучение младших офицеров из-за недостатка бойцов

11:47

ВСУ продвинулись под Горловкой, идут позиционные бои: в ISW раскрыли детали

11:42

Киркорова вырезали из российского новогоднего кино

11:19

Вы пожалеете: почему нельзя замораживать алкоголь

11:01

Отмена выплат ВПЛ: кому из украинцев не "светит" помощь в 2024 году – эксперт

10:57

В Украине продлили выплаты одной из категорий пенсионеров: кого это касается

Реклама
10:52

ВСУ очень трудно удерживать позиции: на Херсонщине враг атакует "мясными штурмами"

10:44

По 50 грн за доллар: что будет с курсом в 2024 году - прогноз эксперта

10:11

Церковный праздник 29 декабря: чего избегать в день памяти преподобных Марка, Феофила, Иоанна

10:00

Ким Чен Ын готовится к войне: с кем собрался воевать диктатор КНДР

09:59

"Покрошили" вместе с техникой: ВСУ уничтожили морпехов из "элитной" бригады РФВидео

09:57

В Киевской области появится больше блокпостов: кого и где будут искать

09:20

Желтая полоса не появится никогда: что для этого нужно положить в бачок

09:07

Украина все еще может победить РФ, но есть условия - The Guardian

09:00

Чего ждать с 1 января: пенсии, деньги для переселенцев, цены на продукты, курс доллара

08:46

"Обжаловать невозможно": украинцев предупредили о наказании за неявку в ТЦК

08:24

Астролог назвал лучшие дни для успеха в делах в январе 2024Видео

08:13

"Реальный проходимец": эксперт назвал "расходный" вариант двойника Путина

08:10

Мы потеряли целый годмнение

07:34

Пятилетняя война и победа: СМИ узнали о тайных обещаниях Путина Си Цзиньпину

06:53

РФ отбила позиции на Запорожье, которые ВСУ захватили во время контрнаступления - ISW

06:10

Путин жестко наказал российский шоу-бизнес за "голую вечеринку"мнение

05:50

"На фронт нужно отправить ТЦК": военный жестко высказался о мобилизации

05:12

Катастрофы, травмы, шквал эмоций: названы благоприятные и неблагоприятные даты января 2024

04:30

Зарядка для шеи на 8 минут: лучший комплекс упражнений при боли в шееВидео

04:00

На снимках уничтоженного БДК Новочеркасска появилась некоторая интрига - СМИ

Реклама
03:34

Холодильник будет дольше чистым: одна мелочь, которую не замечают во время мытья

03:25

Нужно найти фигуру среди точек: невероятная оптическая иллюзия для гениев

02:40

Всемирно известный актер найден мертвым после скандала с наркотиками

02:10

Новая тактика ударов по Украине: стало известно, чем и когда планирует бить враг

01:31

Не странные, а гении: зачем люди кладут в раковину шарики из фольги

00:18

"Не можем превращаться в РФ": омбудсмен выступил против законопроекта о мобилизации

27 декабря, среда
23:41

"Путин не остановится": президент Молдовы предупредила об угрозе для всего мира

23:33

Роскошный салат на Новый год 2024 Бусины на снегу: быстрый рецептВидео

22:58

Шварценеггер объявил о помолвке с 26-летней моделью

22:53

Украина усилила обороноспособность: производство боеприпасов выросло в три раза - Камышин

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять