ЕС готовит решение по "замороженным" €200 млрд РФ: что достанется Украине

В ЕС решают, как налог на прибыль, полученный от российских активов, использовать для восстановления Украины.

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В Европе заморожено €200 млрд Центробанка РФ / Коллаж: Главред, фото pixabay

Европейский союз готовит предложение обложить налогом прибыль от более чем 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка, чтобы помочь восстановлению Украины.

Как сообщает Bloomberg, 12 декабря Европейская комиссия предварительно планирует представить законодательное предложение о введении налога на прибыль, полученную от замороженных активов россиян.

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По словам источника издания, знакомого с ходом обсуждения, в проекте плана будет разъяснено, что ряд вопросов, поднятых странами-членами, еще требует решения и что предложение ЕС не будет препятствовать национальным налогам или другим мерам.

Согласны не все

"Этот вопрос разделил 27 стран союза, причем Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург оказались в числе тех, кто выразил осторожность в отношении ускорения процесса и призвал к более постепенному подходу", - пишет издание.

По информации источников, встреча национальных экспертов и комиссии 6 декабря станет "ключевым моментом для определения того, достаточно ли сокращены разногласия".

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ЕС уже несколько месяцев обсуждает, как быстро реализовать вариант применения налога на прибыль, полученную от активов, и использовать полученные средства для восстановления Украины.

По оценкам, более 200 миллиардов евро российских суверенных активов, попавших под санкции, находятся в ЕС, причем большая часть - в бельгийском клиринговом центре Euroclear. По данным, опубликованным в прошлом месяце, санкционные российские активы, замороженные в Euroclear, принесли почти 3 миллиарда евро прибыли с момента их замораживания по третий квартал этого года.

Бельгия заявила, что в следующем году вложит 1,7 миллиарда евро в помощь Украине за счет собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен первоначально обещала подготовить предложение на уровне ЕС к лету этого года, несмотря на скептицизм многих столиц и Европейского центрального банка. Принятие плана комиссией 12 декабря позволит лидерам ЕС рассмотреть его на саммите в Брюсселе в конце этой недели.

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