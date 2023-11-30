Евросоюз согласовал помощь для Украины на 50 млрд евро - Sky News

В Европейском союзе предварительно согласовали пакет помощи для Украины на сумму 50 млрд евро на четыре года. Об этом сообщает британский канал Sky News в четверг, 30 ноября, со ссылкой на еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханнеса Хана.
По его словам, решение Еврокомиссии поддержать Украину кредитами и грантами до 2027 года "никем не оспаривается".
К слову, в июне 2023 года Еврокомиссия предложила расширить финансирование Украины ‒ для того, чтобы помочь ей выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы в ходе продолжающейся российской агрессии. Все 27 государств-членов Евросоюза должны проголосовать за пакет на саммите 14−15 декабря нынешнего года.
Вступление Украины в ЕС
Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины: названы четыре условия. В последней версии проекта отчета о расширении ЕС, оказавшегося в распоряжении журналистов, названы шаги, которые должен выполнить Киев.
Ранее сообщалось, что Украина успешно выполнила четыре из семи важных критериев, которые сопровождают процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Как сообщал Главред, политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании.
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