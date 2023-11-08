Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины: названы четыре условия

Европейская комиссия порекомендует Европейскому совету начать официальные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, если Киев выполнит четыре условия.
Как сообщает Радио Свобода, в последней редакции отчета Еврокомиссии относительно прогресса Украины в "евроинтеграционных" реформах говорится о начале переговоров о вступлении, принятии структуры переговорного процесса после выполнения Киевом ряда условий.
В частности, в последней версии проекта отчета о расширении ЕС, оказавшегося в распоряжении журналистов, названы такие условия:
- одобрение предложенного правительством закона об увеличении штатной численности НАБУ;
- исключение из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу;
- одобрение закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках "деолигархизации";
- одобрение закона с учетом остальных рекомендаций Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.
"В проекте отчета также особо подчеркивается, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и судебных приговоров", - пишет издание.
Членство Украины в Евросоюзе - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 8 ноября ожидается решение Еврокомиссии относительно выполнения Украиной семи конкретных рекомендаций, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз.
Также Зеленский заявлял, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.
Ранее сообщалось, что Украина успешно выполнила четыре из семи важных критериев, которые сопровождают процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Как сообщал Главред, политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании.
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