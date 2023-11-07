Дискуссий не будет: Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Официальный Будапешт будет блокировать старт переговоров по членству Украины в ЕС. У Орбана отметили, что краеугольным камнем стал закон Об образовании.

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Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании. Об этом он заявил в интервью нидерландской телерадиокомпании NOS.

"Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", – сказал он, добавив однако, что более жесткий языковой закон все изменил.

Он также подтвердит намерения официального Будапешта блоквать старт переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

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"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена", – заявил Орбан.

По его словам, новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой.

Он выражает возмущение относительно недавно принятого в Украине закона, который требует от нацменьшинств, не только венгерского, получать по крайней мере 70 процентов образования на украинском языке.

"Дети, которые вырастают в венгероязычной семье в Украине, будут сильно отставать в школе. Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии очень четкая: пока существует этот закон, с украинцами не может быть дискуссий об их интеграции в Евросоюз. Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – заявил Балаш Орбан.

Переговоры о членстве Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообща Главред, Украина успешно выполнила четыре из семи ключевых критериев, которые сопровождают предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Относительно остальных трех критериев, Еврокомиссия высказала рекомендации по дальнейшему их внедрению.

Также, Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, предложил бывшему председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру посетить Украину перед высказыванием обвинений относительно "коррупции на всех уровнях общества" в Украине.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

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