"Коррупция на всех уровнях": у Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии

В офисе президента ответили на заявление бывшего председателя Еврокомиссии о невозможности вступления Украины ЕС из-за якобы коррупции на всех уровнях.

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У Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии / коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, предложил бывшему председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, посетить Украину перед высказыванием обвинений относительно "коррупции на всех уровнях общества" в стране. Об этом он заявил в интервью Politico.

Предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, Жан-Клод Юнкер, недавно заявил, что Украина является "непригодной" для членства в ЕС из-за "коррупции на всех уровнях общества".

"Я не помню, чтобы господин Юнкер посещал Украину за последние пару лет. Поэтому мне немного странно слышать эти слова от него. Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована. Эти вызовы случаются во всем мире, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны сделала бы реформы такого масштаба", – сказал Ермак. видео дня

Politico также спросило высокопоставленного чиновника, ожидает ли он начала переговоров о возможном вступлении Украины в ЕС в ближайшем будущем. В ответ, Андрей Ермак отметил, что приезд в Киев президента Европейской комиссии, Урсулы фон дер Ляйен, в субботу, 4 ноября, свидетельствует о решимости Украины в вопросе ее европейской интеграции.

"Да, это то, чего мы ожидаем, потому что мы делаем все, чтобы это произошло. И я считаю, что визит Урсулы фон дер Ляйен... является очень мощным шагом на этом пути", – сказал глава ОП.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году. Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Также, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина значительно продвинулась на пути к возможному членству в Европейском Союзе. На следующей неделе Еврокомиссия представит отчет о возможности расширения.

В то же время, Польша рассматривает возможность вето на вступление Украины в ЕС, если страны-партнеры не решат вопрос с экспортом украинского зерна. Министр сельского хозяйства Польши, Роберт Телус подчеркнул, что при вступлении Польши в Евросоюз также пришлось выполнять сложные условия, и он считает, что подобные условия должны ставить перед Украиной.

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