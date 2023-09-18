Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: Варшава выдвинула условие

Польские власти допускают блокирование вступления Украины в ЕС, если страны не решат вопрос с экспортом украинского зерна.
Заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса цитирует TVN24. Правительственный чиновник, в частности, подчеркнул, что Польше при вступление в Евросоюз тоже пришлось выполнять нелегкие условия, и такие условия, по его мнению, должны поставить и Украине.
Телус сказал, что введенный 15 апреля польскими властями запрет на импорт зерна из Украины "строит возможность вступления Украины в Европейский Союз".
"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", - высказался министр.
По его словам, "польское сельское хозяйство никогда не победит украинское".
"Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна", - объяснил Телус.
На вопрос, может ли Польша не согласиться на членство Украины в Евросоюзе, министр ответил, что только "если мы не создадим эти инструменты (по экспорту украинского зерна - Главред)".
Почему Польша блокирует ввоз украинского зерна
Еврокомиссия со 2 мая запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Однако зерно разрешено перевозить через их территорию транзитом.
Вместе с тем, участники польского зернового рынка начали массово жаловаться, что часть зерна все-таки "оседает" на рынке страны, снижая цены на зерно в ущерб местным фермерам. А дальше, учитывая кампанию перед парламентскими выборами, включилась "политика".
Для Украины критического характера ситуации придает то, что демарш поляков совпал во времени с выходом России из "зерновой сделки" и обострением ситуации в Черноморском регионе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина предпримет соответствующие шаги в случае блокировки Польшей экспорта украинского зерна. В частности, Киев будет вынужден обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
Вместе с тем, в Польше уже пригрозили Еврокомиссии "бессрочным" эмбарго в случае непродления решения о существующих ограничениях украинского продовольства.
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