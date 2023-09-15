В Польше пригрозили 'безсрочным' эмбарго на украинское зерно: известны условия

Правительство Польши посылает своим фермерам сигнал о том, что эмбарго и в дальнейшем будет действовать несмотря на решение Еврокомиссии.

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Польша может ввести эмбарго на украинское зерно / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что Польша введет несрочное эмбарго на украинское зерно, если Еврокомиссия до конца текущих суток, 15 сентября, не примет решение о продлении ограничения.

"Если Еврокомиссия до полуночи не продлит эмбарго, то я подпишу распоряжение, которым будет продлено действующее эмбарго", - заявил Буда в интервью для PAP и добавил, что оно будет безсрочным отвечая на вопрос о сроках.

По словам Буды, правительство Польши посылает своим фермерам сигнал о том, что эмбарго и в дальнейшем будет действовать несмотря на решение Еврокомиссии.

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В то же время министр отметил, что эмбарго на украинское зерно не должно негативно повлиять на польско-украинские отношения.

Конфликт с Польшей из-за зерна

Напомним, что польское правительство против украинского зерна и не откроет свою границу. Польша может в одностороннем порядке принять решение о блокаде украинского зерна с 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит запрет.

Шмыгаль пригрозил Польше жестким ответом в случае блокирования украинского зерна. Киев будет вынужден обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Стало известно, почему Польша и Украина поссорились из-за зерна. Запрет на экспорт украинского зерна продиктован прежде всего желанием правящей партии Польши сохранить власть, уверены опрошенные Главредом эксперты. Но претензии поляков имеют основания.

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