У россиян проблемы с вывозом зерна после ударов Украины

Россия столкнулась с трудностями экспорт зерна после того, как Украина нанесла несколько ударов.

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Россия не может вывезти зерно / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео Telegram

Отсутствие у России кораблей и снижение стремления западных зернотрейдеров к бизнесу с Москвой увеличивают затраты на перевозку российской пшеницы.

Как передает Reuters, президент страны-агрессора России Владимир Путин пообещал заменить украинское зерно российскими поставками в Африку после того, как они прекратили "зерновое соглашение".

"Соглашение обеспечивало безопасный проход украинского продовольственного груза в Черном море, но сейчас введена де-факто блокада соседа и атакуются хранилища в ходе эскалации", - отмечают в издании.

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В ответ Украина атаковала с морских беспилотников российский нефтяной танкер и военный корабль на военно-морской базе в Новороссийске. Удар произошел рядом с крупным зерновым и нефтяным портом. Это добавило новых опасностей для транспорта в Черном море, отмечают в СМИ.

"Финансовые риски и риски безопасности, связанные с торговлей с Россией, усиленные крахом Черноморского коридора, повышают стоимость фрахта для Москвы и толкают ее на более старые и меньшие судна, которыми управляют менее известные судоходные операторы", - сообщает Reuters на основе разговоров с 10 моряками.

Как сообщили источники для Reuters, ситуация вызывает сомнения относительно того, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и если ее не решить, это может повысить мировые цены на пшеницу.

"Зерновая сделка"

Напомним, что Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". После массированного ракетного удара по портам в Одессе, где было уничтожено 60 тонн зерна, диктатор РФ Владимир Путин озвучил свои условия для восстановления зернового соглашения.

РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря. Украина знает о планах страны-агрессора России и ответит Москве должным образом, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кулеба рассказал, что Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна. Он отмечает, что возвращение к соглашению вероятно не имеет никаких преимуществ. Между тем мировые цены на пшеницу выросли на 9% после российских угроз и выхода из сделки.

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