"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

Мировые цены на пшеницу выросли на 9% после российских угроз и выхода из соглашения.

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Зерновое соглашение может быть возобновлено сказал Дмитрий Кулеба / Коллаж Главред, фото facebook.com/Ministry.for.restoration, УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова рискнуть и возобновить экспорт зерна, даже несмотря на выход Российской Федерации из "зерновой сделки" и ее угрозы бить по гражданским кораблям.

"Мы готовы идти на любые риски. Я думаю, что наше послание к миру очень простое: Нам не нужна Россия", - заявил Кулеба в комментарий Time.

По его словам, риски для гражданских кораблей должны быть учтены в случае возобновления поставок, поскольку коммерческое судно может быть затоплено российской ракетой или миной.

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По словам министра, в Анкаре и штаб-квартире ООН также должны ответить на вопрос, готовы ли они взять этот риск на свои плечи.

"Если вы спросите нас, готовы ли вы это проверить? Мы готовы. Но мы должны взаимодействовать с другими, чтобы минимизировать риски", - добавил Кулеба.

Кулеба отмечает, что возвращение к соглашению вероятно не имеет никаких преимуществ. Между тем мировые цены на пшеницу выросли на 9% после российских угроз и выхода из соглашения.

"Разорвав зерновое соглашение, они убьют двух зайцев одним выстрелом. За всей этой дипломатической дымовой завесой россияне просто пытаются заработать больше денег", - заявил Кулеба.

Россия вышла из зернового соглашения

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

Путин поставил более 5 условий Украине для возобновления "зерновой сделки". По словам Путина, должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса и разблокированы российские активы.

Кроме того, Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ.

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