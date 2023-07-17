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Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зерновой сделки: подробности

Тарас Сидоржевский
17 июля 2023, 14:31 обновлено 17 июля, 14:31
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Ранее Эрдоган заявлял, якобы договорился с Путиным о ее продлении.
зерновая сделка
Россия вернулась к блокированию украинского зерна / Коллаж: Главред, фото Википедия

Страна-агрессор Россия в одностороннем порядке выходит из зерновой сделки. О том, что ее действие прекращается, заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

Песков также отметил, что позиция РФ по зерновой сделке якобы была заявлена еще до инцидента на Крымском мосту. Песков подчеркнул, что "теракт" здесь ни при чем.

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Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщает со ссылкой на спикера российского МИД, что Москва официально уведомила Анкару, Киев, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что его посольство в Беларуси утром 17 июля передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В переданной Киеву ноте Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля, отметил он.

Правительство Германии уже призвало Россию продлить зерновую сделку и обеспечить ее долгосрочное действие, заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить зерновую сделку в ходе ожидающегося визита Владимира Путина в Турцию. Он отметил, что Турция до последнего момента "предпринимала усилия по спасению зерновой сделки".

Россия вышла из зерновой сделки: предистория

13 июля Владимир Путин пригрозил остановить участие России в "зерновом соглашении". Как заявил Путин журналистам российских пропагандистских каналов, в случае, если мир не согласится на условия его страны, то "зернового соглашения" не будет.

"Как одна из опций, не сначала продления, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду, мы можем приостановить наше участие в сделке, и если все еще говорят, что все данные нам обещания будут выполнены, так пусть выполнят это обещание. Мы сразу же присоединимся к этому соглашению", - сказал он.

14 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на продление зернового соглашения. Как сообщили в Reuters, выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что соглашение будет продлено с нынешнего конечного срока 17 июля в результате усилий ООН и Турции. Европейская комиссия помогает ООН и Турции в попытках продлить зерновое соглашение и готова "изучить все решения", заявили в ЕС.

Также отметим, что ночью 17 июля на эстакаде Крымского моста в захваченном агрессором Россией Крыму в результате двух взрывов рухнул пролет. Движение по мосту перекрыто. На пути к нему образовались огромные пробки.

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Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган зерновая сделка
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