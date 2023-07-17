УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

У Путина приуныли из-за взрывов на Крымском мосту и размечтались о "победе"

Андрей Ганчук
17 июля 2023, 12:31 обновлено 17 июля, 12:37
13
Директор Кремля Владимир Путин только спустя несколько часов узнает все детали инцидента на Крымском мосту в оккупированном Крыму, сказал Дмитрий Песков.
Путин, Крымский мост
У Путина обвинили Украину в атаке на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Рупор Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в якобы "атаке Крымского моста". По его словам, Владимир Путин уже принял, мол, "ответные решения": все детали об инциденте российский директор узнает только через пару часов и распорядился начать восстановительные работы на незаконно сооруженной оккупантами эстакады в захваченном агрессором Россией Крыму.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, Песков выдвинул обвинение в адрес Украины в связи со взрывами на Крымском мосту. Никаких доказательств и сведений приведено не было.

"Мы знаем, кто за этим стоит, отдаем отчет в коварности киевского режима", - сказал Песков.

видео дня

Также он сказал, что Путин, мол, "принял доклады" по Крымскому мосту, а все детали узнает только к 19:00.

"Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту. В районе 19.00 мск он проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом, Марат Хуснуллин (вице-премьер РФ, - ред.) с места доложит ситуацию. Путин дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении в свете теракта на Крымском мосту. Он поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту, Хуснуллин вылетает в регион", - добавил представитель Кремля.

Кроме того, он также рассказал, как Москва якобы "ответит на атаку на Крымский мост".

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение целей СВО", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Взрывы на Крымском мосту

Ночью 17 июля в оккупированном страной-агрессором Россией Крыму на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате инцидента движение по эстакаде перекрыли. На пути к мосту огромные пробки.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сказал рассказал главарь захваченного Крыма Аксенов.

По сведениям РФ, погибли два человека

В Сети опубликовали кадры последствий взрывов на Крымском мосту. Пробки к эстакаде достигли показателя в более 1000 транспортных средств.

В СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму. В спецслужбе опубликовали октябрьское фото Крымского моста и ответили стихом, в котором отмечено, что "соловей в Крыму встречает СБУ".

Другие новости:

Владимир Путин Дмитрий Песков Крымский мост война России и Украины
Реклама

Главное за день

Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

11:55 Украина
Символ режима Путина не выдержал: в СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту

Символ режима Путина не выдержал: в СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту

11:08 Украина
Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий

Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий

10:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:31

Favbet Foundation передал саперам ВСУ внедорожник Ford Ranger

12:31

У Путина приуныли из-за взрывов на Крымском мосту и размечтались о "победе"

12:30

"Бункерный" может нажать на кнопку": психолог оценил риск ядерного удара РФВидео

12:28

"Взрывать дома и их родственников": Медведев истерит из-за Крымского моста

12:27

Мужчина ради шутки сделал детям ДНК-тест, но раскрыл тайну 17-летней давности

У Путина 4 двойника, россиян смогут обманывать еще 15 лет - ПоповУ Путина 4 двойника, россиян смогут обманывать еще 15 лет - Попов
12:26

Что произошло на Крымском мостумнение

12:24

Как только с огорода: как замораживать петрушку на зиму

12:17

"Не все воспринимают": Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным

12:08

Верховный Суд признал незаконными действия рейдеров-кредиторов в отношении холдинга GNT актуально

Реклама
11:55

Заряд с 200 кг взрывчатки: Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту

11:49

Ретроградная Венера 23 июля - 4 сентября: Овнам - курортный роман, Близнецам - возврат долгов

11:28

Крымский мост: а где Storm Shadow?мнение

11:08

Символ режима Путина не выдержал: в СБУ прокомментировали взрыв на Крымском мосту

11:07

От "Бункерного" до "Говоруна": эксперт назвал двойников Путина и их отличияВидео

11:02

Изумительная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут особенный арбуз за 10 секунд

10:57

Абанк дарит до 100 грн всем клиентам, которые откроют карту "АТБ" новости компании

10:37

Силы обороны Украины за неделю освободили от оккупантов почти 18 кв. км территорий

10:27

Пилоты Воздушных сил ВСУ отправятся на обучение F-16: Игнат рассказал детали

10:14

"Похож на гидроцикл со взрывчаткой": неожиданная версия удара по Крымскому мосту

10:05

Будут облетать вас стороной: как легко избавиться от ос

Реклама
09:55

"Снова мост пошел поспать": в СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму

09:36

"Опять утремся и потерпим": в России истерика из-за взрывов на Крымском мосту

09:26

Яркая вспышка и мощный грохот: появилось видео взрыва на Крымском мостуВидео

08:53

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины - СМИ

08:45

Гороскоп на завтра 18 июля 2023: Девам - знак от Вселенной, Ракам нужен выходной

08:32

Кто и зачем устроил "бавовну" на Крымском мосту: Братчук заявил о провокации, в ГУР - молчат

08:13

Взрывы на Крымском мосту: опубликованы первые кадрыВидео

07:24

Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16 - Салливан

06:42

Мы рано начали праздновать победумнение

06:29

На Крымском мосту прогремели взрывы, упал пролет: что известноВидео

06:26

Можем ли мы проиграть войну? Дамнение

05:00

Как сказать на украинском "насильно мил не будешь": Авраменко дал гениальный ответВидео

04:00

Какой сегодня праздник 17 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:10

Даша Астафьева раскрыла новые подробности про загадочного любовника

02:40

"Не освобождение территорий": Свитан назвал первую задачу украинской армии

02:05

Какую подкормку любят арбузы и дыни: люди раскрыли секрет невероятного урожая

01:48

Продюсер "Голосу країни" рассекретил, когда на самом деле Дорофеева вышла замуж

01:35

Свитан пояснил, смогут ли ВСУ без западных самолетов выйти на границы 1991-го

00:38

Дмитрий Кулеба впервые заговорил про свою новую любовь

00:22

Головокружительная оптическая иллюзия: только гений найдет карандаш за 5 секунд

Реклама
16 июля, воскресенье
23:29

Трамп собрался закончить войну в Украине за один день и поделился странным планом

23:19

Украинская певица Луна сообщила про беременность и показала круглый животик

23:07

Украина может обменять территории на вступление в НАТО - Арестович

22:24

Рыдала навзрыд и упала на колени: сын военный внезапно вернулся к маме из фронтаВидео

22:00

Инструкторы из ФРГ удивили наповал украинских военных своим странным советом

21:38

У США заканчиваются боеприпасы, на их пополнение уйдут годы - Белый дом

20:54

Путинистка Дана Борисова увеличила своей 15-летней дочери губы

20:50

Ближайшие события на фронте будут развиваться по оптимистическому сценарию - Свитан

20:47

Йогурт из женских бактерий: химик Репич удивил очень странным экспериментом

19:51

Почему 19 июля запрещено делать варенье и компот женщинам: приметы и строгие запреты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять