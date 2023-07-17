У Путина приуныли из-за взрывов на Крымском мосту и размечтались о "победе"

Директор Кремля Владимир Путин только спустя несколько часов узнает все детали инцидента на Крымском мосту в оккупированном Крыму, сказал Дмитрий Песков.

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У Путина обвинили Украину в атаке на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Рупор Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в якобы "атаке Крымского моста". По его словам, Владимир Путин уже принял, мол, "ответные решения": все детали об инциденте российский директор узнает только через пару часов и распорядился начать восстановительные работы на незаконно сооруженной оккупантами эстакады в захваченном агрессором Россией Крыму.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, Песков выдвинул обвинение в адрес Украины в связи со взрывами на Крымском мосту. Никаких доказательств и сведений приведено не было.

"Мы знаем, кто за этим стоит, отдаем отчет в коварности киевского режима", - сказал Песков.

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Также он сказал, что Путин, мол, "принял доклады" по Крымскому мосту, а все детали узнает только к 19:00.

"Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту. В районе 19.00 мск он проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом, Марат Хуснуллин (вице-премьер РФ, - ред.) с места доложит ситуацию. Путин дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении в свете теракта на Крымском мосту. Он поручил организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту, Хуснуллин вылетает в регион", - добавил представитель Кремля.

Кроме того, он также рассказал, как Москва якобы "ответит на атаку на Крымский мост".

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение целей СВО", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Взрывы на Крымском мосту

Ночью 17 июля в оккупированном страной-агрессором Россией Крыму на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате инцидента движение по эстакаде перекрыли. На пути к мосту огромные пробки.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - сказал рассказал главарь захваченного Крыма Аксенов.

По сведениям РФ, погибли два человека

В Сети опубликовали кадры последствий взрывов на Крымском мосту. Пробки к эстакаде достигли показателя в более 1000 транспортных средств.

В СБУ отреагировали на "бавовну" в оккупированном Крыму. В спецслужбе опубликовали октябрьское фото Крымского моста и ответили стихом, в котором отмечено, что "соловей в Крыму встречает СБУ".

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