'Снова мост пошел поспать': в СБУ отреагировали на 'бавовну' в оккупированном Крыму

Силовики опубликовали перефразированное стихотворение с намеком на то, что СБУ имеет отношение к ночным событиям на Крымском мосту.

https://glavred.info/ukraine/snova-most-poshel-pospat-v-sbu-otreagirovali-na-bavovnu-v-okkupirovannom-krymu-10486207.html Ссылка скопирована

В СБУ прокомментировали атаку на Крымский мост 17 июля 2023 / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Telegram, twitter.com/Krymsky_bridge

В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.

Силовики опубликовали в своем Telegram-канале пост со ссылкой на сообщение 8 октября 2022 года. Тогда было опубликовано перефразированное стихотворение Тараса Шевченко:

"Світає,

видео дня

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає".

Скриншот поста СБУ 8 октября 2022

Сегодня силовики снова изменили слова стихотворения:

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!"

"Музыка народна. Слова - СБУ", - говорится в сообщении.

Скриншот поста СБУ 17 июля 2023

Ранее несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах сообщили, что атака на Крымский мост ночью 17 июля была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сообщил источник.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля 2023

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремела "бавовна". Российские пропагандистские СМИ пишут, что обрушился один из пролетов. Впрочем в Минтрансе страны-агрессора эту информацию опровергают.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожного транспорта через Крымский мост будет возобновлено до 9:00, а пока что призвал пользоваться "сухопутным коридором через новые регионы РФ", то есть ехать через оккупированные территории Украины.

На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка. Пропагандисты пишут, что результате взрыва на Крымском мосту погибли два человека.

На данный момент известно, что взрывы на Крымском мосту были слышны в 3:04 и 3:20. В Сети были опубликованы первые кадры последствий взрывов.

Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук озвучил несколько версий событий на Крымском мосту. По его словам, "бавовну" могли устроить сами россияне.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ГУР не комментируют причины событий на Крымском мосту.

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя", - сказал он.

Другие новости: