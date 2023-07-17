На Крымском мосту прогремели взрывы, упал пролет: что известно

На Крымском мосту ночью 17 июля прозвучали взрывы. Россияне говорят о "чрезвычайном происшествии" и двух погибших.

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На Крымском мосту упал пролет / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, twitter.com/Krymsky_bridge

На Крымском мосту ночью 17 июля произошло "чрезвычайное происшествие". Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов. Российские Тelegram-каналы уточняют, что на мосту "упал" пролет. Перед этим прогремели ка минимум два взрыва. Движение на мосту остановлено, образовалась многокилометровая пробка.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - написал Аксенов в Тelegram.

"На Крымском мосту упал пролёт, сообщают местные жители. Перед этим были слышны как минимум два взрыва", - уточняет российский Telegram-канал Astra.

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На Крымском мосту прогремели взрывы / Фото: t.me/astrapress

По данным Telegram-канала Baza, два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Перед въездом на Крымский мост образовалась многокилометровая пробка.

Смотрите видео - Что сейчас происходит на Крымском мосту:

Тем временем в Минтрансе страны-агрессора РФ отрицают падение пролета на Керченском мосту. Говорят лишь о "повреждении дорожного полотна".

"Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор", - говорится в сообщении.

Пожар на Крымском мосту в октябре 2022

Во временно оккупированном Крыму утром 8 октября вспыхнул пожар на Керченском мосту.

Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах было видно, что горел железнодорожный поезд.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму.

В Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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