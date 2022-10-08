"Happy Birthday, Mr President": у Зеленского потроллили Путина взрывами на Крымском мосту

Крымский мост после взрывов и пожара / Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на пожар, который возник на Крымском мосту.

В своем Twitter он написал о том, что все незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано", - написал Подоляк.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом в Facebook.

Он опубликовал вместе с видео горящего моста и другое - видео с песней Мэрилин Монро "Happy Birthday, Mr President".

"Доброе утро, Украина!", - написал Данилов.

/ Скриншот

Как известно, накануне Владимир Путин праздновал свое 70-летие.

Взрывы на Крымском мосту: реакция Кремля

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, сообщает ТАСС.

"Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Прогнозов по срокам восстановления крымского моста пока нет, добавил Песков.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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