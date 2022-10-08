"Что дальше, русские": в Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста

Пожар после взрыва на Крымском мосту / Скриншот

В Министерстве обороны Украины прокомментировали взрывы и пожар, которые произошли на Крымском мосту в субботу утром.

Об этом идет речь в сообщении Минобороны Украины в Twitter.

При этом в Минобороны напомнили также о недавнем затоплении флагмана ЧФ России крейсере Москва.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?", - говорится в сообщении.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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