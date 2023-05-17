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"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - Эрдоган

Мария Тупик
17 мая 2023, 17:56 обновлено 17 мая, 18:11
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При этом Эрдоган выразил благодарность президенту-диктатору РФ Владимиру Путину в соглашении новой "зерновой сделки".
Зерновая сделка, Эрдоган
Зерновая сделка / Коллаж Главред, фото t.me/RTErdogan, pixabay

Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зерновой сделки".

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram, экспорт украинского зерна по Черному морю будет происходить еще как минимум два месяца.

"Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей, было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца", - отметил глава турецкого государства.

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Эрдоган добавил, что его страна продолжит усилия по выполнению всех положений "зерновой сделки", выполняя все ее условия.

При этом Эрдоган выразил благодарность президенту-диктатору РФ Владимиру Путину. Также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленскома и генсека ООН Антониа Гутерришав связи с продлением зерновой сделки.

Что заявили в Украине

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подтвердил, что "зерновую сделку" продлили до 18 июля.

"Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению - Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непоколебимую и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны", - написал министр.

По его словам, Украина приветствует продление соглашения, но подчеркивает, что оно должно работать эфективно. Для этого необходимо устранить проблемы, которые уже несколько месяцев создает Россия путем саботирования инспекций и регистрации нового флота.

Стоит заметить, что последний раз "зерновую сделку" продлевали до 18 мая. Но Россия уже в начале месяца начала блокировать вывоз зерна из Украины по морю, она отказывалась проводить инспекции судов.

При этом Украина в рамках "зерновой сделки" не ведет прямых переговоров с Россией. Существует два зеркальных соглашения, одно из которых между собой согласовывают Украина, ООН и Турция, а второе - Россия, ООН и Турция.

Новые условия сделки

Эрдоган сообщил, что турецкие суда в рамках экспортного "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", - написал президент Турции.

Что известно о зерновом соглашении

  • 22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.
  • 17 ноября стало известно о продлении "зерновой инициативы" еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами реализации этой инициативы.
  • 13 марта в России заявили, что "зерновое соглашение" будет продлено на 60 дней, вместо 120, в Украине на это согласие не дали.

Смотрите видео о том, что ждет Путина, если он нарушит условия "зерновой сделки":

Напомним, Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

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