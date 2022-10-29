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Россия приостановила участие в зерновой сделке – Минобороны

29 октября 2022, 17:54

Москва приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке.

Россия,флаг
Россия,флаг / УНИАН

В Минобороны России заявили, что Москва решила приостановить свое участие в международное сделке по экспорту зерна.

"С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сказали у оккупантов.

Реакция Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия продолжает свой шантаж, однако в итоге не достигнет своих целей.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Упоминания о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все очень просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к конец", - сказал Ермак в своем Telegram-канале.

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