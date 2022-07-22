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Зеленский назвал цель соглашения с РФ по "зерновому коридору"

22 июля 2022, 23:26

Сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов.

Зеленский Путин
Зеленский и Путин / Офис президента, УНИАН

Соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией Украины выстоять в войне против Российской Федерации.

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, благодаря этому соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт.

"Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

"Есть шанс не допустить глобальной катастрофы - голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают. И это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне", - добавил президент.

Зерновое соглашение

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

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