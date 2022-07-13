В Турции завершились переговоры между Украиной и РФ по "зерновому коридору": первые подробности

Переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН были закрытыми для прессы.
13 июля в Стамбуле завершились переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок.
Как сообщает Министерство обороны Турции в Twitter, переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН.
Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.
Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.
Как сообщается, переговоры были закрытыми для прессы. Подробности встречи будут позже.
Зерновой коридор и переговоры с РФ
Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.
Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.
В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.
Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.
Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.
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