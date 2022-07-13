В Турции завершились переговоры между Украиной и РФ по "зерновому коридору": первые подробности

Переговоры Украина РФ / twitter.com/tcsavunma

13 июля в Стамбуле завершились переговоры по разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок.

Как сообщает Министерство обороны Турции в Twitter, переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН.

Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.

Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.

Как сообщается, переговоры были закрытыми для прессы. Подробности встречи будут позже.

Зерновой коридор и переговоры с РФ

Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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