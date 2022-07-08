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"РФ вынуждена будет сесть за стол переговоров": Зеленский рассказал об окончании войны в 2022 году

8 июля 2022, 14:15

По мнению главы государства, перспектива завершения войны еще до конца 2022 года вполне реальна.

Зеленский, пограничник
Владимир Зеленский / УНИАН и Госпогранслужба

Война в Украине может завершиться до конца 2022 года. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, залогом этого является единение украинского народа и своевременные поставки мощного вооружения от западных партнеров.

В интервью СNN президент отметил, что совместными усилиями до конца года можно добиться таких успехов на фронте, что Россия вынуждена будет сесть за стол переговоров.

По мнению главы государства, перспектива завершения войны еще до конца 2022 года вполне реальна.

"Если наша страна будет такой объединенной , какая сейчас, если мощное оружие будет поступать от наших партнеров нам вовремя и если успех и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. И Россия будет вынуждена сесть за стол "переговоров", - сказал Зеленский.

Вопрос своевременных и достаточных поставок мощного западного вооружения крайне важен и в сражении за Донбасс, где ведутся ожесточенные бои и где, по словам Зеленского, ситуация сейчас самая сложная.

"У них больше артиллерии и РСЗО, но и больше жертв. Поэтому мы просим западное вооружение, чтобы изменить баланс сил", - сказал президент.

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Деоккупация территорий

"Мы будем бороться за каждый клочок нашей территории. Мы, может, все сразу не вернем, это понятно. Некоторые вещи возвращаются на поле битвы. Для этого нам нужно технически быть обеспеченными. Когда мы будем технически обеспечены, мы будем деоккупировать наши территории, но некоторые территории, наверное, хотелось бы в это верить, мы вернем дипломатическим путем. Дипломатический путь - меньше жертв, но это больше времени. Может быть и так", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинцы не готовы отдавать свои территории и признавать эти территории частью РФ.

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