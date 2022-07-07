"Настоящий друг Украины": Зеленский прокомментировал отставку Джонсона

Зеленский и Джонсон / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сказал президент, он уверен, что политика Великобритании в отношении Украины после отставки премьер-министране не изменится.

В интервью CNN Зеленский назвал Джонсона "настоящим другом Украины".

"Уверен, что политика Великобритании в отношении Украины в ближайшее время не изменится, несмотря на отставку премьера", - сказал президент.

Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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